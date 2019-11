Berlin. Die modulare Flüchtlingsunterkunft (MuF) am Paracelsus-Bad wird definitiv nicht gebaut. Das teilte der Bezirksstadtrat für Integration und Soziales, Uwe Brockhausen (SPD), in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) mit. Grund war eine Anfrage des Grünen-Politikers Hinrich Westerkamp, der Informationen über den derzeitigen Verhandlungsstand mit den Genehmigungsbehörden angefordert hatte.

„Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales teilte uns mit, dass der Standort für das MuF am Paracelsus-Bad nach intensiven Prüfungen mehrerer Varianten aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht umsetzbar ist“, verkündet Brockhausen. Auch der angrenzende Parkplatz der Berliner Bäderbetriebe (BBB) an der Roedernallee sei als Baufläche nicht nutzbar, „da dieser aufgrund der betriebsnotwendigen Nutzung für das Bad nicht zum Verkauf steht“, heißt es.

Reinickendorf kann keinen alternativen Standort anbieten

„Welche Standorte können wir denn nun als Alternative vorschlagen?“, hakt Hinrich Westerkamp nach. „Ich kann aktuell keine Fläche anbieten“, sagt Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU), der für die Stadtplanung Reinickendorfs zuständig ist, kurz und knapp. Ein Problem für den Bezirk, da jeder Bezirk vom Senat aufgefordert wurde, zwei zusätzliche Standorte für modulare Flüchtlingsunterkünfte zu benennen. In der Diskussion stand bereits eine Fläche am Waidmannsluster Damm. „Das ist aber die einzige Alternative in Tegel für einen Schulstandort“, sagt Balzer.

Als Alternative für den zukünftigen Schulstandort wurde die Fläche am Paracelsus-Bad vorgeschlagen – doch diese fällt nun weg. Fest steht: Dem Bezirk stehen keine Flächen mehr zur Verfügung. Das sehe man auch daran, dass modulare Bauten auf dem Gelände der Bäderbetriebe wie dem Paracelsus-Bad oder auf dem von Vivantes an der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik (KaBoN) geplant wurden, sagt Balzer. Auf dem KaBoN-Gelände entsteht anstatt der modularen Unterkunft das Ankunftszentrum.

Senat und Bezirk wollen über neuen Standort beraten

Rolf Wiedenhaupt (AfD) hakt ebenfalls bei Bezirksbürgermeister Frank Balzer nach. Er erhofft sich, dass sich das Bezirksamt jetzt dafür einsetzt, dass „der ungeeignete Standort KaBoN-Gelände fallen gelassen wird,

Auch der Parkplatz am Paracelsus-Bad kommt als Fläche für eine modulare Flüchtlingsunterkunft nicht infrage, da die Bäderbetriebe diesen selbst brauchen.

damit nicht noch mehr Bäume gefällt werden“. Dieser Standort sei bereits zwischen Senat und Bezirk für das Ankunftszentrum abgesprochen und behalte seine Gültigkeit. Es seien bereits Maßnahmen umgesetzt worden. „Das rückgängig zu machen, widerspricht sich selbst“, sagt Balzer.

Ein Termin zwischen Bezirk und Senat stehe nach Angaben des Bezirksbürgermeisters bereits fest, ein genaues Datum wird in der BVV aber nicht genannt. Dann wird sich entscheiden, ob und wenn ja, wo eine Modulare Flüchtlingsunterkunft gebaut wird. „Ein Ankauf einer Immobilie sei ebenfalls denkbar, wenn der Bezirk keine eigenen zur Verfügung hat“, sagt Balzer.

Bürgerinitiative hatte sich gegen die Unterkunft gewehrt

Die Nachricht, dass keine modulare Unterkunft in Wittenau an der Grenze zum Ortsteil Reinickendorf gebaut wird, dürfte viele direkte Anwohner des Paracelsus-Bades freuen, hatten sie sich zu der Bürgerinitiative „Kein MuF am Paracelsus-Bad“ zusammengeschlossen und oft ihren Unmut publik gemacht. Der Sprecher der Initiative, Bernd Thomsen, hatte bereits im Sommer 2018 Bürger aufgerufen, vor dem Bad zu demonstrieren. Er wäre auch vor Gericht gezogen, um das Vorhaben zu verhindern.

Zu der Veranstaltung im Oktober 2018 sind viele Anwohner gekommen. Wie sie sagten, hätten sie nichts generell gegen eine Flüchtlingsunterkunft, nur eben dort solle keine entstehen. Dann wären es in Wittenau neben dem Ankunftszentrum auf dem KaBoN-Gelände zu viele Flüchtlinge in dieser Gegend. Viele Frauen fühlen sich gerade nachts auf der Straße nicht mehr wohl, und auch der Dreck, der sich durch die Flüchtlinge vermehrt haben soll, steigt den Anwohnern sauer auf. Ein Kernpunkt der Initiative ist aber der Denkmalschutz, unter dem das Paracelsus-Bad steht. Die angedachte Fläche ist eine geschützte Grünanlage mit vielen Bäumen. Die Initiative befürchtete, dass der alte Baumbestand gefällt werden würde.

