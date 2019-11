Der Rettungswagen am Feuerwehrmuseum in Tegel wird alle fünf Jahre aufgrund der Witterungsverhältnisse neu lackiert.

Feuerwehrmuseum Rettungswagen ist zurück am Feuerwehrmuseum

Reinickendorf. Eines der Wahrzeichen des Feuerwehrmuseums in Tegel ist zurück an seinem Platz: der Rettungswagen. Das historische Fahrzeug war knapp ein halbes Jahr weg. Zum einen, um es neu lackieren zu lassen, was ein aufwendiger Prozess ist. Zum anderen auch, um es aufzurüsten. Neben den Witterungsverhältnissen, denen das Fahrzeug täglich ausgeliefert ist, kommt es nicht selten zu Vandalismus.