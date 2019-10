In Reinickendorf hat es am Montagnachmittag einen Stromausfall gegeben.

Störung Stromausfall in Reinickendorf - Mehrere Straßen betroffen

Stromausfall in Reinickendorf: Am Nachmittag ist in einem Teil des Bezirks der Strom ausgefallen. Betroffen sind laut Stromnetz Berlin die Reginhardstraße, die Verlängerte Koloniestraße und die Umgebung.

Die Mitarbeiter seien für die schnellstmögliche Behebung der Unterbrechung im Einsatz. Mit der Wiederversorgung rechnet Stromnetz Berlin für 18.30 Uhr.