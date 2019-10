Nach dem Münchener Vorbild möchte David Jahn (FDP) so ein Geschirrspülmobil auch in Reinickendorf etablieren.

Auf Veranstaltungen werden meist Einweggeschirr oder Plastikbecher verwendet. Der Bezirk will der Umweltbelastung entgegenwirken.

Reinickendorf. Auf großen Veranstaltungen, Kiezfesten oder Aktionen in Vereinen wird meist allerhand an Speisen und Getränken angeboten. Oftmals wird das auf Einweggeschirr oder in Plastikbechern ausgegeben. Das ist zwar einfach, weil es umgehend entsorgt werden kann, doch auch schädlich für die Umwelt.