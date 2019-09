Rückkauf durch Gewobag: Mieter hoffen auf bessere Zeiten

Die kommunale Gesellschaft Gewobag übernimmt Wohnungen von Ado. Für Mieter Ron Kleber (37) und Jasmin Beilfuß (30), hier mit Sohn Liam-Ron vor ihrem Haus in der Schluchseestraße in Reinickendorf eine gute Nachricht.

Die Nachricht kommt für die meisten Bewohner der Schluchseestraße in Waidmannslust, südlich des Zabel-Krüger-Damms, völlig überraschend. Der Himmel ist an diesem Tag so grau wie die Fassade der vierstöckigen Häuser. Dahinter ehemalige Sozialwohnungen der GSW, die der Wohnungskonzern Ado 2015 von der Deutschen Wohnen erworben hatte. Am Donnerstag hat die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag bekannt gegeben, dass sie knapp 6000 Wohnungen in Reinickendorf und Spandau erworben hat. Zuletzt waren diese, wie die gesamten Bestände der GSW, vor 15 Jahren in kommunalem Eigentum. Knapp eine Milliarde Euro hat die Gewobag dafür gezahlt.