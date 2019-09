Nacht der Volkshochschulen in Berlin-Reinickendorf: Das gibt es zu entdecken

Bei der Langen Nacht der Volkshochschulen gibt es in der Volkshochschule Reinickendorf am kommenden Freitag viel zu entdecken.

Reinickendorf. 100 Jahre Volkshochschule – das ist schon ein besonderes Jubiläum. Und weil die Volkshochschulen bundesweit das Bestehen am kommenden Freitag (20. September) feiern, darf natürlich auch die in Reinickendorf nicht fehlen. Die Mitarbeiter rundum Leiterin Susanne Roggenhofer haben sich daher ein umfangreiches Programm überlegt, um das Angebot in den neuen Räumen am Borsigturm zu präsentieren.