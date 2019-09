Berlin. Der Doppelhaushalt für die Jahre 2020/21 ist von den Reinickendorfer Bezirksverordneten einstimmig beschlossen worden. Mit einem kräftigen Applaus aller sechs Fraktionen wurde das im historischen Saal des Rathauses bekräftigt. Somit stehen in beiden Jahren jeweils knapp 700 Millionen Euro zur Verfügung – das sind knapp 60 Millionen Euro mehr im Vergleich zum noch aktuellen Haushalt.

Dieser Haushaltsplan ist, wie Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) in seiner Rede sagt, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Nach Angaben Balzers seien die Haushaltsberatungen in den Ausschüssen sehr konstruktiv verlaufen. Als einen Grund nennt er unter anderem das positive Jahresergebnis von 2018, in dem der Bezirk einen Überschuss von 13,8 Millionen Euro erreicht hat – das bislang beste Ergebnis.

Der Bezirksbürgermeister geht aber nicht davon aus, dieses Ziel noch einmal erreichen zu können. Für das Jahr 2019 rechnet er mit einem Überschuss von sechs Millionen Euro. „Das, was im Haushaltsplan steht, ist eine Möglichkeit es auszugeben, aber keine Verpflichtung“, sagt Frank Balzer.

140 neue Stellen für das Bezirksamt

700 Millionen Euro klingen nach sehr viel Geld. Jedoch ist das meiste Geld für Transferausgaben (2020: 309 Millionen Euro; 2021: 318 Millionen Euro), wie z.B. Sozialhilfe, Wohngeld, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Erziehung sowie für freie Träger und ihre Einrichtungen vorgesehen. Ein großer Posten sind auch mit jeweils 55 Millionen Euro die konsumtiven Sachausgaben wie Lernmittel und die Verköstigung an Schulen. Die Mieten und die Bewirtschaftungskosten betragen in jedem der beiden Jahre 17 Millionen Euro.

Weiter muss mehr Geld für Gehalts- und Tarifsteigerungen für das eigene Personal und für Honorarerhöhungen der Musikschullehrer und Dozenten der Volkshochschule bereitgestellt werden. Eine positive Nachricht: Das Bezirksamt wird 140 neue Mitarbeiter bekommen, um einer wachsenden Stadt gerecht zu werden – derzeit sind 1700 Mitarbeiter angestellt. Das stellt das Bezirksamt aber auch vor neue Herausforderungen, denn es müssen neue Büros geschaffen werden.

Geld für MINT-Messe und Alpha-Bündnis

Schwerpunkte des Bezirks liegen unter anderem auf der Realisierung des Wohnungsbaus, dem Erhalt des Straßenlandes – zwei zusätzliche Straßenbauingenieure werden finanziert –, den Schulneubau sowie die Sanierung der bestehenden Gebäude. Aufgestockt wurden die Mittel für Veranstaltungen wie die MINT-Messe, die Sprach- und Lesetage, die lange Nacht des offenen Ateliers und das Alpha-Bündnis.

Weiter wird die Digitalisierung in den Bibliotheken vorangetrieben, und es werden mehr Medien angeschafft. Eines der Ziele des Bezirks ist es, Schulen und Sporthallen in den Abendstunden offen zu halten (2020: 355.000 Euro, 2021: 400.000 Euro), wie für die Winterspielplätze.

Mehr Unterstützung für junge Familien

Über knapp 380.000 Euro konnte die Bezirksverordnetenversammlung entscheiden. Auch hier seien sich die Fraktionen bei der Aufstellung der Projekte schnell einig geworden, so die Fraktionsvorsitzenden, die alle mit dem Haushaltsplan zufrieden sind. SPD, Grüne, Linke und FDP haben sich gemeinsam dafür eingesetzt, dass jeweils in 2020 und 2021 50.000 Euro für die Sozialarbeit für Obdachlose bereitgestellt werden. Für die gleiche Summe soll ein Familienservicebüro eingerichtet werden.

„Wir möchten, dass es gerade für junge Familien eine einzige Anlaufstelle gibt, bei der sie alles beantragen können“, schildert Hinrich Westerkamp (Grüne). Die Idee sei, dass zwei Mitarbeiter in einem Raum die Ansprechpartner sind und die Formulare an die betreffenden Stellen im Bezirksamt weiterleiten. Bei diesen Mitarbeitern holen die Familien dann auch wieder alles ab. Ebenfalls auf der Prioritätenliste ist die Wiedereinführung einer öffentlichen Grillfläche (2020: 50.000 Euro, 2021: 50.000 Euro). Als Begründung nennen die Fraktionen SPD, Grüne, Linke und FDP den sozialen Aspekt sowie die Vermeidung des illegalen Grillens.

Dialog-Displays sollen für mehr Verkehrssicherheit sorgen

Die CDU hat sich unter anderem verstärkt für „Dialog-Displays” eingesetzt. „Diese werden für mehr Verkehrssicherheit insbesondere vor Grundschulen und an besonders stark vom Verkehr belasteten Stellen im Bezirk sorgen“, sagt Tobias Siesmayer (CDU). Dialog-Displays zeigen dem Fahrer mit einem grünen „Danke” an, dass er mit korrektem Tempo unterwegs ist und fordern ihn mit einem roten „Langsam” zum Abbremsen auf, wenn er zu schnell fährt.

Mit den insgesamt 100.000 Euro können circa 50 Displays angeschafft werden. Aufgrund eines akuten Mehrbedarfs werden für 20.000 Euro die Beratungszeiten für das Projekt „Viola” aufgestockt, das eine wichtige Anlaufstelle im Bezirk ist für Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind.

Wie auch die CDU, setzt sich die AfD für Senioren gerechte Sitzbänke ein, um eine Ausruhmöglichkeit auf dem Weg zur Bushaltestelle zu ermöglichen (2020: 30.000 Euro, 2021: 30.000 Euro). Ebenfalls werden durch den Einsatz der AfD Geld für die Verbesserung der Straßen bereitgestellt (2020: 30.000 Euro, 2021: 30.000 Euro). Trotz der teils unterschiedlichen Prioritäten der einzelnen Fraktionen sind diese mit den 26 einstimmig beschlossenen Vorschlägen mehr als zufrieden. Mit den Vorbereitungen der neuen Projekte soll zeitnah begonnen werden.