An der Wittenauer Straße in Reinickendorf stehen zwei unversehrte Bunkeranlagen aus dem zweiten Weltkrieg.

Reinickendorf. Vor genau 80 Jahren ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen, nur ein Jahr später, im August 1940, fielen erstmals britische Bomben auf Berlin. Viele Menschen suchten in dieser Zeit Zuflucht in Bunkern, die in Gegenreaktion auf den vorherigen Angriff im Rahmen des „Bunkerbauprogramms für die Reichshauptstadt“ errichtet wurden – insgesamt waren es 628 nachweisbare Bunkeranlagen in ganz Berlin.