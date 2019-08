Rewe unterstützt I love Tegel e. V. mit 25.000 Kiez-Beuteln

Ein Euro pro verkauften Beutel geht an die Kiez-Initiative. Trotz des Geldes will der Verein nach Spendern suchen.

Reinickendorf.. Einige sind in leuchtenden Farben zu haben, andere mit einem flotten Spruch. Aber alle Beutel haben eines gemeinsam: Jeder, der einen kauft, unterstützt soziale Projekte. Der Filialleiter Viet Nguyen Duc des Rewe-Marktes in der Ernststraße in Tegel hat gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden Felix Schönebeck der Kiez-Initiative I love Tegel e. V. Einkaufsbeutel entworfen. Insgesamt 25.000 Stück sind ab sofort erhältlich.