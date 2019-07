Pferdehof-Besitzer mussten bei Brand „tatenlos zusehen“

Auf dem Pferdehof der Familie Gericke in Lübars am Alten Bernauer Heerweg sind zwei Lagerhallen ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf Wohnhaus und Pferdestallungen ausbreitet.

Reinickendorf.. So ganz begreifen kann Gitta Gericke noch nicht, was da am Montag passiert ist. Wenn sie die abgebrannten Lagerhallen, die zerstörte Werkstatt, den verbrannten Traktor und das verkohlte Stroh auf dem Feld sieht, ist sie fassungslos. Viel Zeit zum Nachdenken hat die Besitzerin des Pferdehofs in Lübars aber nicht, „es gibt richtig viel zu tun“, sagt sie und schaut in die Richtung, in der einige Stunden zuvor die Flammen loderten und jetzt ein Polizist Fotos macht. Der Geruch von verbranntem Heu und Stroh liegt immer noch in der Luft. Die Pferde sind auf der Koppel und grasen und verhalten sich, als wenn nicht passiert wäre.