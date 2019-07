Der Täter hielt dem Mitarbeiter des Imbisses „Zum Würfel II“ ein Messer an den Hals. Polizei und Gastro-Kollegen suchen nach dem Täter.

Raub in Reinickendorf Imbiss von Frank Zander zum zweiten Mal überfallen

Berlin. Ein 54 Jahre alter Angestellter des Currywurst-Imbisses „Zum Würfel II“ am Kurt-Schumacher-Damm in Reinickendorf ist in der Nacht zu Freitag gegen 1.30 Uhr überfallen worden - auf brutale Weise, wie Bilder der Überwachungskamera zeigen.