50 Fahnen für mehr Respekt und Toleranz im ganzen Bezirk

Andreas Otto hat den Verein "Regenbogen Reinickendorf e.V." gegründet. Er bietet eine Beratung und Anlaufstelle für homo-, bi-, trans- und intersexuelle Menschen in der Kiezstube am Bottroper Weg 14 an.

Reinickendorf. Sie ist ein Zeichen für Schwule und Lesben, bi- trans- und intersexuell Menschen – die Regenbogenfahne. In der kommenden Woche wird sie in ganz Berlin während der so genannten „Pride Week“ (Woche des Stolzes) zu sehen sein – das ist die Woche vor dem Christopher Street Day, in der zahlreiche Veranstaltungen zu Musik, Tanz, Kunst, Kultur und Demonstrationen rundum die Schwulen- und Lesbenszene stattfinden werden. Am kommenden Sonntag um 9 Uhr wird Bezirksstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU), stellvertretend für Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU), die Regenbogenfahne vor dem Reinickendorfer Rathaus hissen. „Dies ist ein Zeichen für ein modernes und weltoffenes Reinickendorf. Gerade in Zeiten, in denen Gewalt, Hass und Homophobie um sich greifen, werben wir für ein tolerantes Miteinander und unterstützen gern diese weltweite Aktion“, sagt Dollase.