Unbekannte Täter haben erneut die Station der DLRG am Tegeler See verwüstet. Die Polizei ermittelt.

Vandalismus Randalierer zerstören DLRG-Rettungsstation am Tegeler See

Reinickendorf. Zäune und Geräte wurden zerstört, die Hausfassade mit Farbbomben beschmiert – bislang noch unbekannte Täter haben an der DLRG Station in Tegel gewütet. Felix Schönebeck, Leiter der Verbandskommunikation der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) Reinickendorf ist entsetzt: „Unsere Station am Tegeler See wurde seit dem Monatswechsel mehrfach angegriffen.

Die Hausfassade wurde mit Farbe beschmiert.

Foto: DLRG Reinickendorf

Dabei wurden unter anderem die gerade erst sanierte Fassade mit Farbbomben verunstaltet, das Eingangstor zur Station zerstört, eine Plane zerschnitten und technische Anlagen auf dem Stationsdach beschädigt.“