Ordnungsstadtrat Sebastian Maack (AfD) hat am Schäfersee neue Schilder über Regeln und Verboten angebracht.

Hinweisschilder Neue Schilder zeigen Regeln und Verbote am Schäfersee

Reinickendorf. Neue Hinweisschilder gibt es jetzt an den Eingängen am Schäfersee. Die Schilder sind bewusst nicht in Behördensprache gehalten und erklären vor allem durch Piktogramme die geltenden Regeln wie „kein Alkohol“, „nicht Grillen“ oder „keine Shisha rauchen“.