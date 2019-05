Erneut ist am Sonntag ein Hund nach einem Spaziergang am Tegeler See gestorben. War das Tier dem Gift einer Blaualge erlegen?

Schon viele Todesfälle Hund stirbt nach Bad am Tegeler See: Untersuchungen laufen

Berlin. Am Sonntag ist erneut ein Hund am Tegeler See in Reinickendorf auf mysteriöse Weise plötzlich gestorben, nachdem er im Wasser baden war. „Wie können den Vorfall bestätigen, wir wurden darüber in Kenntnis gesetzt“, sagte ein Sprecher des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) der Berliner Morgenpost. Es sei in diesem Jahr aber der bislang einzige Fall vom Tegeler See, der dem Lageso bekannt ist.