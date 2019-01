MINT-Messe in Berlin: Von biologischem Kunststoff bis zu Ruderfußkrebsen

Berlin-Reinickendorf. Benjamin Riske hat eine Mission: Er möchte den Besuchern der 5. MINT-Messe zeigen, wie man biologischen Kunststoff herstellen kann. Dafür mischt der Schüler der Emil-Fischer-Schule, dem Oberstufenzentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnik, Kartoffelstärke, Gelantine und Wasser und gibt die Masse in ein Waffeleisen. Nach einigen Minuten präsentiert er das Resultat. „Das ist eine umweltfreundliche Version des Kunststoffs“, sagt Riske, „allerdings noch nicht so stabil.“ Mitschülerin Linda Karklinnis erklärt derweil ein Verfahren, mit dem man beispielsweise den Fettgehalt in einem Glas Rotkohl überprüfen kann und somit, ob die von der Firma angegeben Werte auf dem Etikett stimmen.

MINT – das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Unter dem Motto „Grenzenlos forschen und entdecken im Alexander-von-Humboldt-Jahr“ zeigen Schulen, Universitäten und Initiativen alles rund um das Thema Naturwissenschaften und Technik und präsentieren eigene Experimente. Weiter ist die Messe eine Gelegenheit für Grundschüler, Schwerpunkte der Oberschulen kennenzulernen, Jugendliche finden Anregungen für Praktika und entdecken neue Berufsbilder.

Alles über den Tegeler See auf dem Forschungsschiff erfahren

Leo Dagand macht derzeit ein freiwilliges ökologisches Jahr auf dem Jugendforschungsschiff Cormoran. Dort lernt er alles über die Gewässerstruktur des Tegeler Sees, die Tiere und wie man erneuerbare Energie aus Wind und Sonne gewinnt. „Hier sieht man Ruderfußkrebse“, sagt Leo Dagand und zeigt auf ein Mikroskop. Zu sehen: Ein richtiges Gewusel kleiner Lebewesen mit langen Beinen. Zum Vergleich hält Christine Paarmann ein abgedecktes Glas in die Luft. „So groß sind sie normalerweise.“ Bei einer Körpergröße von gerade einmal zwei Millimetern ist nicht mehr zu erkennen als viele sich bewegende Punkte. „Wir möchten zeigen, was alles so im See lebt und wie schützenswert es ist“, sagt die ehemalige Studienrätin für Biologie und Chemie.

Auf dem Schiff können nicht nur alle forschen, sondern auch eine Ausbildung machen. „Bei und steht natürlich die Biologie im Fokus. Es geht aber auch darum zu erlernen, wie man das Wissen an Schüler vermittelt“, sagt Christine Paarmann. Eine Anmeldung einer Gruppe Erwachsener sei auch möglich, sagt die Fachfrau. „Wir freuen uns über jeden, der uns besucht.“ Zu finden ist das Schiff an der Greenwichpromenade, Brücke 7, in Tegel. Mehr Informationen gibt es im Internet auf www.jugendforschungsschiff.com.

Auf Berufssuche per App

Wie wichtig eine derartige Messe ist, zeigt Khalid Sharif, Projektleiter der Berliner Berufsrouten. „Mit dieser App können sich die Schüler und Ausbildungssuchenden über die unterschiedlichsten Berufe informieren“, sagt er. Wer an eine simple Aufmachung denkt, irrt. „Es ist uns wichtig, den Jugendlichen spielerisch die Informationen zu geben. Viele sind lustlos und wissen nicht, was sie machen möchten“, sagt der Fachmann. Deshalb haben sie gemeinsam mit Schülern eine Route entwickelt, ähnlich wie eine Schnitzeljagd, die einen zu unterschiedlichen Firmen führt - und das real, nicht nur virtuell.

In Filmen bekommen die Teilnehmer Informationen von Auszubildenden, die sagen, was sie an dem Beruf fasziniert. Im Anschluss gilt es Fragen zu einem bestimmten Beruf der Firma zu beantworten. Ist die Antwort richtig, geht es zur nächsten Station. Die Hemmschwelle soll so niedrig wie möglich gehalten werden. Wenn man vor dem Gebäude steht, hat man quasi schon die erste Berührung mit der Firma. „Es gibt 348 Ausbildungsberufe. Die wenigsten wissen, was beispielsweise ein Zerspanungsmechaniker macht. Wir möchten zeigen, dass mehr möglich ist, als die gängigen Berufe, die jeder kennt.“ Die App kann jeder selbst ausprobieren auf berliner-berufsrouten.de

