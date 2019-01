Baseballstadion Flamingo Park erhält Flutlichtanlage

Der Bezirk investiert 410.000 Euro in die Berlin Flamingos und unterstützt so den Wiederaufstieg in die erste Liga.

Berlin. Für den Baseballverein Berlin Flamingos hätte das neue Jahr kaum besser beginnen können: Wie der Verein jetzt von Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) erfahren hat, wird der Bezirk Reinickendorf in diesem Jahr eine wettbewerbstaugliche Flutlichtanlage im Baseball Stadion Flamingo Park an der Königshorster Straße im Märkischen Viertel errichten. Für die Herstellung der Kabelführung, zentralen Verteilungsanlagen und Errichtung der Masten nebst Beleuchtung mit LED wurden 410.000 Euro veranschlagt. Die Finanzierungsmittel stammen aus dem Sportanlagensanierungsprogramm. Der Baubeginn steht noch nicht fest, da die Maßnahme zunächst geplant und die Ausführung ausgeschrieben werden muss.

Bezirk fördert Sportarten, die sonst nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, die erfolgreiche ehrenamtliche Arbeit der Flamingos in dieser Form zu würdigen. Damit bekommen die Flamingos nicht nur für den Wettkampf, sondern auch für den Trainingsbetrieb die nötige Unterstützung, um möglichst dauerhaft in der 1. Bundesliga Fuß fassen zu können“, schreibt Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) in der offiziellen Mitteilung des Bezirksamtes. Sportstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU) ergänzt: „Einmal mehr beweist unser Bezirk damit, dass er auch Sportarten fördert, die sonst nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Ich hoffe, dass dies ein Ansporn ist, Reinickendorf wieder in der 1. Bundesliga vertreten zu können.“

Flutlichtanlage ist Lizenzkriterium für den Spielbetrieb in der 1. Bundesliga

Und genau das ist das Ziel der Baseballer aus dem Märkischen Viertel. Mit der Flutlichtanlage sind die Rahmenbedingungen geschaffen. Denn die ist ein Lizenzkriterium des Deutschen Baseballverbandes für den Spielbetrieb in der 1. Bundesliga.

Bisher war das für die Flamingos in der obersten Spielklasse nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich. „Wir sind sehr dankbar und können unser Glück noch gar nicht fassen. Ein lang gehegter Wunsch wird nun Realität. Mit diesem infrastrukturellen Quantensprung erfüllen wir eine Auflage für den Spielbetrieb in der 1. Bundesliga und können langfristig die sportliche Weiterentwicklung der Flamingos planen", sagt Markus Jaeger, Pressesprecher der Flamingos, „wir wollen den ‚Baseball Made in Berlin und Reinickendorf‘ langfristig in der Bundesspitze etablieren.“

Flutlichtanlage ermöglicht mehr Training

Jetzt sei es nach Angaben Jaegers auch möglich, die Trainingszeiten in die Abendstunden zu verlängern und somit Spielern mit weiter Anreise das Training zu ermöglichen. Davon würden auch die vielen Nachwuchsspieler profitieren, die sich nun den Flamingo Park nicht mehr zeitgleich mit den Seniorenspielern teilen müssen. „Wir sind uns bei den Flamingos sehr bewusst darüber, welch großes Vertrauen die Verantwortlichen aus Verwaltung und Politik im Bezirk und dem Senat mit dieser erneuten Unterstützung in unsere Arbeit setzen. Allen, die an dieser Entscheidung mitgewirkt haben, gebührt sehr großer Dank“, so Markus Jaeger, der die Pläne der Flamingos im Mai 2018 im Sportausschuss in Anwesenheit des Staatssekretärs für Sport, Aleksander Dzembritzki (SPD), vorgestellt hatte.

„Wir haben in den vergangenen Jahren viele sachliche Gespräche geführt. Parteiübergreifend und auf allen Ebenen. Frank Balzer und sein Team im Bezirksamt hatten immer ein offenes Ohr für die Flamingos und uns unterstützt, wo es machbar war.“

Ziel der Flamingos: Berliner Baseball in Deutschland etablieren

Ein großes Ziel der Berlin Flamingos ist es, den Berliner Baseball in Deutschland ganz oben zu etablieren. „Keine andere Stadt oder Region in der Republik hat ein so hohes – auch internationales – Potential. Wo andere Unsummen in Importspieler oder den Internatsbetrieb investieren, hat die Region Berlin viele junge talentierte Spieler. Das muss aber in einem professionell geführten Team mit einem Top-Trainer und entsprechender Vereinsführung gebündelt werden", sagt Jaeger.

In wenigen Tagen kommt der US-Coach Don Freeman zurück zu den Flamingos. Dann beginnt die Saisonvorbereitung. Interessierte Spieler können jetzt noch auf den Zug aufspringen, um sich für das ‚Flamingos Erstliga-Team Twenty-Twenty‘ zu qualifizieren.