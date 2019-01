Obdachlose brauchen dringend medizinische Versorgung

Norbert Raeder (re.) sammelt gemeinsam mit Mitarbeitern der Easy Apotheke Medikamente, Verbandsmaterial und Läusemittel für die Obdachlosen am Franz-Neumann-Platz.v.li. Martin Proschmann (Berliner Help Stiftung), Mehmet Hayrula (Inhaber Easy Apotheke), Jessica Behrens-Knubben, Mustafa Ölmez (beide Mitarbeiter Easy Apotheke).

Berlin. Martin Proschmann bekommt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. „Das ist wirklich unglaublich. Das hilft uns sehr.“ Der Sozialarbeiter und Leiter der Berliner Help Stiftung, vorher bekannt als Teen Challenge, ist sichtlich gerührt, als ihm Mitarbeiter der Easy Apotheke zwei große Taschen reichen. Darin: Taschentücher, Verbandsmaterial, Pflaster, Läusemittel, Salbe und Desinfektionsmittel. Mit dem Material kann er die Wunden der Obdachlosen am Franz-Neumann-Platz besser behandeln.

„Ich habe vieles aus meiner Tasche gekauft, aber das ist irgendwann nicht mehr zu stemmen.“ Möglich gemacht hat diese Aktion ein Gespräch zwischen Norbert Raeder (CDU) und Jessica Behrens-Knubben, Mitarbeiterin der Easy Apotheke. „Ich habe oft überlegt, wie ich helfen kann und bin dann einfach mal auf Norbert zugegangen. Medizinische Produkte werden ja immer gebraucht, besonders jetzt im Winter“, sagt Behrens-Knubben.

Norbert Raeder war von der Idee sofort begeistert. Gemeinsam haben sie überlegt, wie sie die Obdachlosen medizinisch unterstützen können – die Spenden-Aktion war geboren. Die Mitarbeiter der Easy Apotheke haben bereits Material von mehr als 500 Euro gespendet.

Spenden können in der Apotheke gekauft und abgegeben werden

„Helfen kann jeder“, sagt Norbert Raeder. „Wir freuen uns sehr, wenn jemand neben seinen eigenen Medikamenten, beispielsweise eine Packung Pflaster kauft.“ Das Produkt muss auch nicht selbst zum weißen Wohnwagen am Franz-Neumann-Platz gebracht werden – der ist täglich zwischen 13 und 19 Uhr die Anlaufstelle für Obdachlose, in der sie eine warme Mahlzeit sowie Kaffee bekommen und Gesellschaft haben. „Einfach den Mitarbeitern in der Apotheke sagen, dass es für die Obdachlosen ist und die packen es dann in einen Karton, den wir regelmäßig abholen“, sagt Raeder.

Auf Nachfrage sagen die Mitarbeiter der Apotheke aber auch, was noch benötigt werde. Geschultes Personal wie Krankenschwestern, Arzthelferinnen und Apothekenmitarbeiter stellen nach Angaben Norbert Raeders die ordnungsgemäße Verteilung sicher.

Keine Medikamente mit Alkohol

„Wir können alles gebrauchen, was mit der Versorgung von Wunden zu tun hat“, sagt Proschmann. „Aber“, betont er, „keine Schmerztabletten oder Hustensaft mit Alkohol.“ Die Suchtgefahr sei bei den Obdachlosen einfach zu groß. „Einige stehen dann Schlange, um noch eine Tablette zu bekommen. Das ist nicht der Sinn dieser Aktion.“ Wenn jemand Zahnschmerzen habe, fahre er mit demjenigen direkt zum Arzt.

Weitere Hilfsaktionen für Obdachlose geplant

Diese Aktion ist nur der Anfang. „Wir planen für einen Tag die Woche eine Sprechstunde von so zwei Stunden hier vor Ort, in der Zahnärzte, Hausärzte oder Heilpraktiker, die eventuell pensioniert sind und somit Zeit haben, beratend zur Seite stehen“, sagt Martin Proschmann. Denn das Problem sei, dass viele Obdachlose Arztpraxen meiden würden, weil sie sich ausgegrenzt fühlen. „Die riechen eben so wie sie riechen“, sagt der Leiter der Berliner Help Stiftung. Mit einigen Ärzten habe er ein Zeitfenster kurz vor der Mittagspause für eine Behandlung aushandeln können.

Wer helfen möchte: In der Easy Apotheke, Residenzstraße 33, etwas kaufen und entweder dort hinterlegen oder zum Wohnwagen am Franz-Neumann-Platz bringen. Die Obdachlosen freuen sich über die Hilfe.