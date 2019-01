Frank Steffel hört als CDU-Kreischef in Berlin Reinickendorf auf

Keine Kandidatur mehr Frank Steffel hört als CDU-Kreischef in Reinickendorf auf

Berlin. Über fast zwei Jahrzehnte war er einer der einflussreichsten Politiker der Berliner CDU. Jetzt gibt der Bundestagsabgeordnete die Basis seiner Macht auf. Beim Kreisparteitag am 22. Februar will Steffel nicht mehr als Amt des Vorsitzenden der CDU-Reinickendorf kandidieren. Sein Nachfolger soll nach Informationen der Berliner Morgenpost Bezirksbürgermister Frank Balzer werden.

Steffel begründete seinen Rückzug vom Parteiamt mit seinen zusätzlichen Aufgaben im Bundestag. „Da ich als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages neben der Ukraine und dem südlichen Afrika zukünftig auch die Betreuung von Süd-Ostasien und Korea übernehmen durfte und außerdem Obmann der CDU/CSU Bundestagsfraktion für Sport und Ehrenamt bleibe, werde ich somit meine verfügbare Zeit auf meine Arbeit im Wahlkreis Reinickendorf konzentrieren können“, schrieb Steffel in einer Rundmail an seine Reinickendorfer Parteifreunde.

Steffel hatte sich im Kreisverband Feinde gemacht

Der 53 Jahre alte Steffel wurde berlinweit bekannt, als die CDU-Fraktion ihn 2001 als jungen Abgeordneten nach dem Bruch der CU/SPD-Koalition in Folge des Bankenskandals als Spitzenkandidaten gegen den späteren regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) ins Rennen schickte. Seine Werbeagentur vermarktete den Unternehmer seinerzeit als „Kennedy von der Spree“. Bis 2003 war er Oppositionsführer im Abgeordnetenhaus. 2009 wechselte er nach einem gescheiterten Versuch 2005 in den Bundestag und gewann dann dreimal hintereinander das Direktmandat in Reinickendorf.

Ganz einvernehmlich erfolgte der Teil-Ausstieg Steffels jedoch nicht. Der Präsident des Handball-Vereins Füchse hatte sich im Kreisverband schon länger Feinde gemacht. Kritiker werfen ihm ein selbstherrliches Auftreten vor, zudem sei sein Einfluss im Landesverband zuletzt geschwunden. „Es gibt große Unzufriedenheit mit seiner Arbeit“, so ein Ortsvorsitzender. Hinter den Kulissen sei Steffel nahegelegt worden, auf eine weitere Kandidatur als Kreischef zu verzichten.

Ob Steffel ohne seine Machtbasis 2021 erneut die Kandidatur für den Bundestag in der CDU-Hochburg beanspruchen kann. Darüber sei noch nicht abschließend gesprochen worden, hieß es aus dem Kreisverband. Steffel weilt derzeit in Südafrika und war zunächst nicht zu erreichen.