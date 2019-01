Sport-Angebot für Familien mit Kindern in den Wintermonaten

Reinickendorf. Wer jetzt in der Kälte nicht gerne draußen auf den Spielplatz geht, der hat ab Sonntag, 20. Januar, die Möglichkeit, sich jeden Sonntag mit seinen Kindern zwischen drei und zehn Jahren in der Sporthalle der Reineke-Fuchs-Grundschule, Foxweg 15, auszutoben. Unter dem Motto „Winterspielplatz“ können in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr Kinder mit ihren Eltern unter Aufsicht erfahrener Übungsleiterinnen und Übungsleitern des BFC Alemannia spielen und turnen. Das Angebot ist kostenfrei und gilt bis einschließlich März. Damit die Kinder am Angebot teilnehmen können, müssen sie von einem Elternteil begleitet werden. Sportschuhe oder Stoppersocken sollten mitgebracht werden.

Bezirksstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU) freut sich über die Zusammenarbeit mit dem BFC Alemannia: „Wir möchten gerne Kindern auch in den Wintermonaten die Möglichkeit geben, sich zu bewegen und Spaß zu haben. Dann tun sie genau das, was sie für eine gesunde Entwicklung brauchen. Auch im Winter ist es für Kinder wichtig, sich frei bewegen zu können. Ich danke dem BFC Alemannia, dass er das Projekt Winterspielplatz begleitet.“

Realisiert wurde die Aktion durch einen Antrag der FDP-Fraktion, die sich für die Öffnung von nicht genutzten Turnhallen im Winter seit März vergangenen Jahres eingesetzt hatte. „Wir freuen uns, dass unter Antrag Früchte trägt. Wir danken dem BFC Alemannia, dass dieser den Mut zeigt, sich für Kinder und Familien mit diesem zusätzlichen Bewegungsangebot in unserem Bezirk einzusetzen", sagt Mieke Senftleben (FDP) und ergänzt: „Für uns ist es von großer Bedeutung, gerade in der kalten Jahreszeit, Kindern Indoor-Sport und Freizeitangebote zu ermöglichen, denn Sport und Bewegung ist immer besser als vor dem TV oder dem Computer zu sitzen."