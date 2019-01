Pendler verursachen Verkehrschaos in Reinickendorf

Reinickendorf. Berlin wächst, ist voll, Wohnungen sind rar, und die, die noch zu haben sind, sind für die meisten unbezahlbar – für viele Menschen ein Grund, in das nahe gelegene Umland zu ziehen. Die Arbeitsstelle in der Innenstadt wollen sie aber nicht aufgeben. Also heißt es jeden Morgen: pendeln. Die Anwohner der Schildower Straße in Hermsdorf bekommen genau das zu spüren.

Täglich zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr schieben sich Hunderte Autos durch die enge Straße, die für so viel Verkehr nicht ausgelegt ist. In Spitzenzeiten waren es um die tausend, die die Anwohner gezählt haben. Sie kämpfen seit Jahren für ein Ende des Verkehrschaos. Denn durch die Umzüge in den Speckgürtel werden es immer mehr.

30 km/h: Kaum jemand hält das Tempolimit ein

„Es ist sehr gefährlich“, sagt Anja Laude. Wenn ihre Tochter das Haus verlässt, um zur Grundschule am Fließtal zu laufen, hat sie Bauchschmerzen. „Die Kinder haben keine Chance. Niemand lässt sie über die Straße, die fahren ohne Rücksicht an ihnen vorbei“, sagt die Anwohnerin. Es sei sogar schon so weit gekommen, dass sich Eltern vor die fahrenden Autos stellen mussten, damit die Kinder die Straßenseite wechseln konnten. Die Autofahrer seien aggressiv, würden riskant überholen, dafür auch über Bürgersteige fahren.

Das alles in hohem Tempo – die vorgeschriebenen 30 km/h würde kaum jemand einhalten. Anwohner Michael Ortmann hat daher ein Verkehrsgutachten erstellt, in dem er aufzeigt, wie das Waldseeviertel entlastet werden könnte. Als Professor für Mathematik fiel es ihm nicht schwer, sich das nötige Wissen dafür anzueignen.

Poller sollen den Verkehr stoppen

Für die Anwohner gibt es nur noch einen Ausweg: Der Durchgangsverkehr muss gestoppt werden. Dafür sollen an der Grenze zu Brandenburg in der Elsenstraße und der Schildower Straße Poller eingesetzt werden. Der Verkehr würde dann über die Hauptstraße in Glienicke auf die B96 geleitet. Ein großes Problem ist allerdings, dass die Autofahrer in ihre Navigationsgeräte die schnellste und kürzeste Strecke eingeben.

Und die führt eben direkt durch das Waldseeviertel. Das Bezirksamt sieht den Vorschlag der Straßenschließung kritisch, würde die Maßnahme dem Bau einer neuen Mauer gleichen. Vorher wolle man anderes ausprobieren, wie Fahrbahnverengungen oder Piktogramme.

Ein 13. Bezirk könnte Abhilfe schaffen. Firmen würden sich mit einer Außenstelle ansiedeln. Arbeitnehmer müssten nicht mehr den langen Weg in die Innenstadt auf sich nehmen. Bessere Anbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gäbe es dann vermutlich auch, sodass viele das Auto zu Hause stehen lassen würden.

