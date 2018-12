Das Glück der Pflegefamilie Blank macht anderen Mut

Reinickendorf. Fröhlich rennt der achtjährige Danos durch die Wohnung, springt umher, lacht. Tanja Blank schaut ihm hinterher, dabei hat sie ein Lächeln im Gesicht. Als er zu ihr kommt, umarmen sie sich, sie streicht ihm liebevoll durchs Haar. „Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem wir angerufen und gefragt wurden, ob wir einen Säugling aufnehmen können“, sagt die 46-Jährige, „das war sehr aufregend“. Da war der Junge drei Monate alt. Tanja Blank und ihr Ehemann Martin aus Frohnau haben vor acht Jahren entschieden, ein Pflegekind aufzunehmen.

In Reinickendorf sind sie eine von 180 Familien, die Kindern ein neues Zuhause geben. In ganz Berlin leben 2418 Kinder und Jugendliche nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in circa 2000 Pflegefamilien – diese Zahl blieb in den vergangenen Jahren stabil. Nach Angaben der Jugendämter ist die Nachfrage nach Familien für kleine Kinder sehr groß. Immer weniger Familien würden sich die Aufnahme eines Pflegekindes zutrauen.

Auch wenn die Zeit für Familie Blank nicht immer einfach gewesen sei, die Pflegeeltern hätten ihre Entscheidung nicht eine Sekunde bereut. Im Gegenteil: Im Laufe der Jahre sind zwei weitere Kinder hinzugekommen – Shawn (7) und Amanda (3). „Meine ältesten Kinder waren 15 und 16, wir wollten aber noch ein Kind und haben eine Tochter bekommen. Das war so schön. Ich wollte danach so gerne noch ein Kind“, erinnert sich Tanja Blank. Zu dem Zeitpunkt war sie Ende 30 und hatte Glück, das sie kein zweites Mal herausfordern wollte.

Pflegemutter: „Ich wollte die Welt verändern, als kleines Kind schon“

Der Wunsch nach einem Pflegekind war geboren. „Ich wollte die Welt verändern, als kleines Kind schon“, sagt die 46-Jährige. Als Pflegemutter hat sie beide Wünsche vereint: Etwas Gutes tun und noch einmal Mutter werden. „Nach dem Auszug der beiden Ältesten, hatten wir zwei freie Zimmer“, sagt Tanja Blank.

Doch bis dahin war es ein langer Weg. Ein dreiviertel Jahr hat es gedauert, bis das Jugendamt dem Wunsch zugestimmt hat. „Es gibt einen sehr hohen Bedarf, besonders für die Kurzzeitpflege, also die Unterbringung von Kindern zwischen null bis sechs Jahren für drei bis sechs Monate“, sagt Kordula Runow, zuständig für die Koordination des Kinderpflegedienstes beim Jugendamt in Reinickendorf.

Wenn das Jugendamt Kinder in die Obhut nimmt, dann werden sie zunächst in eine Kriseneinrichtung gebracht. Besonders für die kleinen Kinder und deren Entwicklung ist das keine optimale Lösung, da sie bei wechselndem Personal keine Bindung aufbauen können wie bei Eltern. Deshalb werden dringend Pflegefamilien gesucht. „Die potenziellen Pflegefamilien müssen gründlich überprüft werden“, sagt Kordula Runow. Darum kümmert sich in Reinickendorf der Träger „Verbund für Pflegeeltern“, der vom Jugendamt beauftragt wird. Schließlich hätten die Kinder alle viel erlebt.



Ziel ist, die Kinder wieder an die leiblichen Eltern zu übergeben

Das haben die drei Pflegekinder der Blanks auch. Die leibliche Mutter von Danos war zwar im Mutter-Kind-Heim, mit der Erziehung aber überfordert. Geplant war die Kurzzeitpflege, denn das Ziel des Jugendamtes ist es, die Kinder so schnell wie möglich wieder den leiblichen Eltern zu übergeben. Im Fall von Danos hat es nicht geklappt.

„Er ist jetzt seit acht Jahren bei uns“, sagt Tanja Blank. Sie und ihr Mann haben keine Sekunde gezögert, ob Danos für länger bei ihnen bleiben kann. „Er gehört, wie auch die anderen beiden, zur Familie. Meine leiblichen Kinder sagen ganz klar, dass das ihre Geschwister sind“, sagt Tanja Blank. „Wir sind jetzt komplett.“

Doch so toll wie es sich anhört, einen Säugling zu bekommen, war es nicht immer. „Der Kleine hat sich die Haare rausgerissen, sich oft verletzt“, erinnert sich Tanja Blank. Es sei nicht immer einfach gewesen, aber mit viel Zeit, Geduld, Liebe und einer Therapie hätten sie es geschafft. „Heute ist er ein aufgeweckter, fröhlicher Junge, der gut mit seinen Aggressionen umgehen kann.“

Pflegekinder werden genau so behandelt wie die eigenen

Tanja Blank hat eine ruhige und verständnisvolle Art, mit den Kindern umzugehen. Nie würde sie ihnen Vorwürfe machen, sie verurteilen – auch ihre leiblichen Eltern nicht. „Ich versuche einen engen Kontakt zu den leiblichen Eltern zu halten. Mit einer klappt es sehr gut, sie kommt regelmäßig zu Besuch, ruft an, kümmert sich liebevoll. Bei den anderen klappt es nicht so gut.“

Die Pflegemutter ist die Mama, die leibliche die Mutti. So halten die Kinder die beiden auseinander. Ehepaar Blank spricht offen mit den Kindern, sagen ihnen auf eine kindgerechte Art, dass ihre Muttis an der Seele erkrankt sind. Die Väter sind nicht präsent. Tanja Blank bedauert das, „aber wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht“.

Familie Blank ist froh, die Entscheidung, Pflegekinder aufzunehmen, getroffen zu haben. „Natürlich ist es eine große Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Kinder ein glückliches Leben führen“, sagt Tanja Blank, „es ist aber so schön zu sehen, wie sie sich entwickeln, zu uns eine Bindung aufgebaut haben und eigenständige Personen geworden sind.“ Keines ihrer Pflegekinder wollen sie missen. Danos, Shawn und Amanda sind zwar nicht ihre leiblichen, werden aber genau so behandelt. Jetzt freuen sich alle auf Weihnachten. Dann kommen die älteren Kinder nach Hause und machen Familie Blank komplett.

