Wenn die Filiale schließt: Pakete aufgeben im Sozialkaufhaus

Die Post hat ihre Filiale an der Oranienburger Straße geschlossen und bietet jetzt im Sozialkaufhaus ihren Dienst an.

Berlin. Voll bepackt mit Paketen steuert ein Mann mittleren Alters die Postfiliale an der Oranienburger Straße an. Ein erstaunter Blick auf die Eingangstür. „Diese Filiale steht Ihnen nicht mehr zur Verfügung. Die neue Partnerfiliale der Deutschen Post ist in der Roedernallee Nummmer 88“, steht auf einem Hinweisschild.

Michael Schulz kennt diese Situation. Er ist zufällig vor Ort, zeigt dem Herrn, in welche Richtung er laufen muss. „Die Kunden wurden total überrascht. Plötzlich war der Filiale zu“, sagt Schulz. Er ist der Vorsitzende der Partei „Die Grauen“, war viele Jahre in der Bezirksverordnetenversammlung und engagiert sich besonders in Wittenau. Er hat ein Postfach, wurde daher im Gegensatz zu allen anderen Kunden rechtzeitig informiert. Von dem neuen Standort ist der 41 Jahre alte Politiker aber wenig begeistert. Denn der befindet sich in einem Sozialkaufhaus.

Schlange stehen zwischen Sofas und Schränken

Zwischen Schränken und Sofas im Sozialkaufhaus des Vereins Sozialprojekt Reinickendorf-Ost (Soproro) bildet sich vor dem Stand der Post eine Schlange, während sich Menschen die Möbel anschauen. „Hier kommen bedürftige Menschen hin. Sie haben es ohnehin schon schwer und sind jetzt auf dem Präsentierteller“, bemängelt Michael Schulz, für den auch den Platz der Schließfächer direkt hinter dem Schaufenster nicht gut gewählt ist. Am meisten wundert er sich, dass ein gemeinnütziger Verein als Post-Standort ausgewählt wurde, anstatt die Filiale in einen Lotto-Laden oder in der Nähe des Edeka-Marktes anzusiedeln, wie er sagt.

Mitarbeiter des Sozialkaufhauses wurden geschult

Die Post sieht bei dem neuen Standort keinerlei Probleme, im Gegenteil: „Wir stellen damit weiterhin eine hohe Servicequalität in dem Viertel sicher. Für die Mitbürger, die im Sozialkaufhaus einkaufen, ist das besonders praktisch und warum sollten sie nicht mit denen zusammentreffen, die das Kaufhaus nur für eine Postdienstleistung aufsuchen?“, fragt der Leiter der Pressestelle Nord, Hans-Christian Mennenga.

Die Deutsche Post arbeite nur noch mit Partnern zusammen - im Fall der geschlossenen Filiale war es die Postbank, deren Mitarbeiter für die Angebote der Deutschen Post geschult wurden. "Das Personal im Sozialkaufhaus ist ebenso geschult und versiert im Verkauf der Dienstleistungen und Produkte, wie die Kollegen in allen anderen Partnerfilialen der Deutschen Post DHL Group auch", sagt Mennenga. Nach der Schließung einer Filiale sei das Ziel, einen Standort in unmittelbarer Nähe zu finden. Und das Sozialkaufhaus hätte alle Kriterien erfüllt.

Geld abheben können die Kunden im Sozialkaufhaus nicht. Der nächste Geldautomat der so genannten "Cash Group" ist bei der Deutschen Bank am Wilhelmsruher Damm 130.