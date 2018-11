Kirchturm der Königin-Luise-Kirche wird endlich saniert

Ende November sind die Arbeiten am Kirchturm in Waidmannslust abgeschlossen.

Berlin. Erleichterung bei den Gemeindemitgliedern der Königin-Luise-Kirche in Waidmannslust: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat die Förderung in Höhe von 30.000 Euro jetzt doch bewilligt und symbolisch einen Scheck überreicht. Lange hatte die Stiftung das Geld wegen sichtbarer Mobilfunkantennen zurückgehalten.

Pfarrer Volker Lübke, der momentan aufgrund einer unbesetzten Pfarrerstelle einige Aufgaben in Waidmannslust übernimmt, freut sich sehr über die finanziellen Mittel. „Wir sind sehr dankbar. Da Waidmannslust eine kleine Gemeinde ist, bekommen wir von der Landeskirche nicht so viele Zuweisungen wie andere Gemeinden“, erklärt der Pfarrer, der in erster Linie für Alt-Wittenau zuständig ist. Ständig seien intensive Überlegungen nötig gewesen, woher das Geld für die 1400 Mitglieder große Gemeinde kommen könne – alleine die Sanierung des Kirchturms hat laut Volker Lübke circa 230.000 Euro gekostet.

Sanierungen seit zwei Jahren

Seit zwei Jahren wird die 115 Jahre alte Kirche an der Bondickstraße nach und nach saniert. In einem ersten Schritt wurden Dächer und Giebel erneuert, im nächsten Schritt sollte der Kirchturm folgen. Bis zu diesem Zeitpunkt vor einigen Monaten verlief alles nach Plan. Bis die Mobilfunkantennen dreier Anbieter zum Problem wurden. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bemängelte damals, dass diese Antennen von außen sichtbar seien. „Diese sind seinerzeit am 42 Meter hohen und somit höchsten Turm im Norden des Bezirks von der Denkmalschutzbehörde genehmigt und daraufhin extra in der Farbe der Fassade gestrichen worden, damit sie nicht auffallen“, sagt Wolfgang Nieschalk, Vorsitzender des Kirchenfördervereins. Doch die Richtlinien der Stiftung sind eindeutig: Das zu fördernde Gebäude muss im Originalzustand bleiben – keine Ausnahme. Zunächst musste geprüft werden, ob eine Verlegung der Antennen überhaupt möglich ist. Danach hätten die Gelder neu beantragt werden müssen.

So lange wollte und konnte die Gemeinde nicht warten. Die Sanierung war mehr als dringlich, denn Insekten hatten die Holzbalken des Turms befallen und stark beschädigt. Kurzerhand hatten die Mitglieder des Fördervereins beschlossen, das Geld zu leihen. Letztlich kam es nicht dazu – die Antennen können nach innen verlegt werden, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat das Geld überwiesen und die Dachbalken wurden mittlerweile ausgetauscht. In den kommenden Tagen werden die vier restaurierten Kirchturmuhren wieder eingesetzt, die momentan in einer Fachwerkstatt originalgetreu aufgearbeitet werden.

Neben der Deutschen Stiftung Denkmalschutz wird die Sanierung von der Kirchengemeinde, dem Kirchenkreis, der Stiftung zur Wahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland, dem Förderverein und den Bürgern, die regelmäßig bei Veranstaltungen spenden, finanziert.

Ende November wird das Gerüst abgebaut, sagt Pfarrer Lübke. Darüber freut er sich nicht nur, weil die äußerlichen Bauarbeiten somit abgeschlossen sind. Sondern auch, weil die Gefahr vor Missbrauch genommen wird. „Erst kürzlich ist jemand hochgeklettert und hat die Fassade beschmiert. Die Reinigung hat 2000 Euro gekostet“, sagt Lübke empört. Der Fall wurde bei der Polizei angezeigt, gefunden wurden der oder die Täter noch nicht. Es soll sich aber um Jugendliche handeln. Die Polizei habe bereits einige Jugendliche auf dem Gerüst gesehen, sagt der Pfarrer.

Trotz der umfangreichen Sanierungen an Außenfassaden, Dächern und dem Turm sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen. Der Sakristeianbau und der Nordgiebel müssen ebenfalls saniert werden. Aller Voraussicht nach wird das wegen des anstehenden Winters auf das kommende Jahr verschoben werden müssen – die notwendigen Maurerarbeiten können bei Temperaturen unter acht Grad Celsius nicht mehr erfolgreich umgesetzt werden, heißt es seitens des Gemeindekirchenrates.

Die Orgel muss dringend gewartet werden

Das wesentlich größere Sorgenkind ist die Orgel. „Eine Grundsanierung ist dringend nötig. Das kostet die Gemeinde bestimmt um die 30.000 Euro“, schätzt Lübke. Wie das finanziert werden soll, weiß er allerdings noch nicht. Allzu lange warten dürfe man nicht, sonst müssten einzelne Teile nicht nur gewartet, sondern gleich ganz ausgetauscht werden – das würde die Kosten enorm in die Höhe treiben. Der Pfarrer hofft auf den Förderverein, der sich jedes Jahr enorm um Spenden bemühe.