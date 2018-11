Berlin Reinickendorf: Anwohner fordern Tempo 30 auf Waidmannsluster Damm

Berlin-Reinickendorf. Für die Anwohner rundum den Waidmannsluster Damm ist die Verkehrssituation eine Katastrophe. Tausende Autos und Lkw fahren jeden Tag die Straße entlang, Autofahrer sind genervt, weil sie nicht zügig vorwärts kommen. Besonders, wenn vor ihnen ein Bus oder ein Radfahrer unterwegs ist. Einfach dran vorbeifahren, ist aufgrund der schmalen Straße schwierig, deshalb starten einige gefährliche Überholmanöver, bei denen sie auf die Spur des Gegenverkehrs fahren müssen.

Fußgänger und Autofahrer, die aus den Nebenstraßen kommen, haben aufgrund der eingeschränkten Sicht durch parkende Autos Probleme den Waidmannsluster Damm zu überqueren. „Es kann so nicht weiter gehen“, sagt Wolfgang Nieschalk. Ebenfalls sei die Lärm- und Schadstoffbelastung enorm. Gemeinsam mit Mitgliedern der Initiative Waidmannslust fordert er eine Lösung für Radfahrer und Fußgänger. Denn teilweise sei die Situation lebensgefährlich.

Keine einfache Lösung

Doch so einfach scheint eine Lösung nicht zu sein. Das Problem: Der Waidmannsluster Damm ist nicht irgendeine Straße, sondern eine wichtige Verbindung zwischen Tegel und Lübars, der Autobahnauffahrt der A111 und dem S-Bahnhof Waidmannslust. Zudem befinden sich in der Nähe des S-Bahnhofes zwei Einfahrten eines Baumarktes – einer für die Kunden, einer für die Anlieferer. Viel Verkehr ist vorprogrammiert.

Eine Tempoherabsetzung auf 30 m/h sei für die Initiative der letzte Ausweg, dem Verkehr Herr zu werden, der nach Empfinden der Mitglieder von Jahr zu Jahr zunimmt. Für Baustadträtin Katrin Schultze-Bernd (CDU) ist dieses Anliegen kompliziert. „Die Frage ist: Besteht dann überhaupt noch das Interesse, den Waidmannsluster Damm zu nutzen, wenn man weiß, dass es sich ohnehin staut? Viele werden auf Parallelstraßen ausweichen“, vermutet Schultze-Berndt. Die bestehende Verkehrsmenge bekomme man aufgrund der engen Straße nicht unkompliziert weg. Außer, der öffentliche Personennahverkehr wäre attraktiver. Nur sind Busse derzeit keine Alternative, da sie ebenfalls im Stau stehen und oftmals nach Angaben der BVG aufgrund erheblicher Verspätungen vor der Endhaltestelle umkehren müssen.­­

Idee: Radweg auf den Gehweg verlegen

Was laut Katrin Schultze-Berndt ebenfalls eher gegen eine Tempo-30-Zone spricht ist die Tatsache, dass Radfahrer in der Regel keine 30 km/h fahren und sich der Autoverkehr trotzdem hinter ihnen staut – für eine Spur für den Radverkehr ist die Straße in beiden Richtungen zu schmal. Man könne eher der Idee nachgehen, den Radweg auf den Gehweg zu verlegen, sagt die Stadträtin. Das geht aber nur, wenn Parkplätze und eventuell auch Bäume weichen. „Wollen die Anwohner auf Parkplätze verzichten?“, fragt Schultze-Berndt. Die Initiative Waidmannslust will diesen Punkt mit den Anwohnern besprechen. Doch selbst wenn dieses Vorhaben theoretisch funktioniert, in der Praxis wird es wohl nicht umsetzbar sein – ein Radweg muss nach den neusten Richtlinien zwei Meter breit sein. Das funktioniert auf dem Gehweg nicht, wenn man Fußgängern noch Platz gewähren möchte.

Für Verkehrslenkung Berlin besteht keine besondere Gefahrenlage

Auch die Verkehrslenkung Berlin (VLB) hat sich zu diesem Thema geäußert, lehnt eine Verkehrsberuhigung aber ab. So heißt es: „Nach den geltenden rechtlichen Vorschriften darf die Verkehrslenkung Berlin (VLB) nur dann eine solche Maßnahme anordnen, wenn aufgrund besonderer örtlicher Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung erheblich übersteigt. Das bedeutet, dass allein die Verkehrsbelastung, das Parken von Fahrzeugen oder die Nutzung einer Straße durch Radfahrer oder Kinder nicht automatisch die Anordnung von Tempo 30 rechtfertigt. Diese Situation ist stadttypisch und stellt somit keine Besonderheit dar.“ Für Wolfgang Nieschalk und die Anwohner unverständlich. „Die VLB schreibt, dass eine besondere Gefahrenlage auf weiten Strecken des Waidmannsluster Damms nicht gegeben ist“, sagt Nieschalk, „aber das heißt doch, dass Gefahrenlagen existieren.“

Zebrastreifen wird geprüft

Auch wenn eine Umsetzung der Forderung durch die Absage der VLB unwahrscheinlich zu schein scheint, die Initiative Waidmannslust will weiter für eine Tempo-30-Zone kämpfen. Katrin Schultze-Berndt hat zugesagt, weiter nach Lösungen zu suchen. Eine positive Nachricht gibt es dann doch: Die VLB prüft derzeit, ob auf Höhe der Dianastraße zur Sicherheit für die Schulkinder ein Zebrastreifen errichtet werden kann.

