Nach langer Wartezeit: Sanitäranlagen funktionieren wieder

Reinickendorf. Es ist vollbracht: Die Sporthalle der Ellef-Ringnes-Grundschule kann von Lehrern, Schülern und Freizeitsportlern ab sofort wieder komplett genutzt werden. Drei Jahre mussten sie auf diesen Tag warten. Grund dafür war die Unterbringung von Flüchtlingen im Jahr 2015. Zwar konnte die Turnhalle im Mai 2017 wieder an den Bezirk übergeben werden, doch die Sanierung der Sanitäranlagen und Umkleideräume dauerte wesentlich länger.

In der Bezirksverordnetenversammlung war die Schule öfter ein Thema. Dort gab Schulstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU) an, dass während der Arbeiten an den Sanitäranlagen Schadstoffe gefunden wurden, deren Beseitigung den Ablauf verzögert hätten. Ungenutzt wollte er die Halle nicht lassen – auf Bitten von Schule und Vereinen hat der Stadtrat die Halle zeitig übergeben, auch wenn sich die Sportler arrangieren mussten. So wurde der Notausgang als regulärer Ein- und Ausgang genutzt, die Toiletten waren außerhalb der Halle. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden stets eingehalten, sagt Dollase, sonst wäre die Halle nicht in Betrieb genommen worden.

Baustadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) freut sich über das Ergebnis: „Nach knapp anderthalb Jahren Planungs- und Bauzeit können die Schülerinnen und Schüler und Freizeitsportler nun wieder in der topsanierten Halle der Ellef-Ringnes-Grundschule Sport treiben und anschließend duschen. Zugleich wird nach allen technischen Regeln eine Belastung des Wassers mit Legionellen verhindert.“ Finanziert wurde die Sanierung mit Mitteln aus der baulichen Unterhaltung des Bezirkes mit 301.000 Euro und aus dem Landesamt für Flüchtlinge mit 389.000 Euro.

