Von den Sorgen der Frohnauer Händler am Zeltinger Platz

Reinickendorf. Es ist leer auf dem Wochenmarkt in Frohnau. Hinter dem Supermarkt am Zeltinger Platz haben sechs Händler ihre Stände aufgebaut, die Ware liebevoll präsentiert – sie sind bereit für das heutige Geschäft. Doch ob das üppig ausfallen wird, weiß an diesem Tag niemand. „Das hat sehr nachgelassen“, sagt Ralf Hengstmann. Er ist der Betreiber des Marktes und Händler eines Blumenstandes. Seit drei Jahrzehnten macht er das jetzt schon. In dieser Zeit hat er schon oft daran gedacht aufzuhören. Die Konkurrenz der Supermärkte sei zu groß, sagt er. Außerdem werde der Pachtvertrag immer nur um ein weiteres Jahr verlängert.

Auch wenn an diesem Wochentag um 9 Uhr morgens nicht viel los ist – die Kunden, die kommen, schätzen das Angebot und wollen den Markt nicht missen. „Ich bin jede Woche hier, manchmal sogar zweimal. Wo bekomme ich sonst so frische Produkte aus der Region? Nein, der Markt muss bleiben“, sagt Franziska Henkel. Sie steuert den Stand von Obst- und Gemüsehändler Uwe Merten an, greift nach Äpfeln, Kräutern und selbst gemachter Marmelade – alles Produkte aus seinem eigenen Anbau. „Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, da macht der Einkauf gleich noch mehr Spaß“, sagt die Kundin.

So bald werden Ralf Hengstmann und sein Geschäftspartner Thomas Rosin den Markt auch nicht aufgeben, zumindest nicht freiwillig. „1995 habe ich den Markt übernommen. So eine lange Zeit beendet man nicht einfach so.“ Auch, weil Hengstmann und Rosin einiges investiert haben – alte Bretterbuden sind Häuschen gewichen, den Platz haben sie asphaltieren lassen. Schon damals habe sich der vorherige Betreiber über zu wenig Kunden beklagt.

„Wochenmärkte werden nicht aussterben“

Hengstmann beobachtet Menschen, die aus dem Supermarkt Richtung Auto laufen und einen Strauß Blumen in der Hand halten. „Das ist genau unser Problem. Ich will nicht sagen, dass die Ware dort schlecht ist, aber wenn niemand mehr bei uns einkauft, stirbt der kleine Einzelhandel aus“, sagt Hengstmann. Unter der Woche sei auf dem Markt kaum Betrieb, am Sonnabend seien es laut Hengstmann immerhin um die 300 Kunden. Gerne würde er seinen Markt um einen Bäcker und einen Fleischer vergrößern – bislang ist ein Händler mit Fleischwaren nur am Sonnabend vor Ort. „Wenn die sehen, wie wenig hier teilweise los ist, drehen sie wieder um“, vermutet der Betreiber.

Die Entwicklung ist eigentlich erstaunlich: In Innenstadtlagen wie Pankow oder Schöneberg sind die Märkte belebt und teils seit Jahrzehnten beliebt. Die Vorliebe für regionale Produkte, die die Berliner erfasst hat, spricht für den Einkauf auf dem Markt. Und immer mehr Familien ziehen aus der City weg in die grüneren Bezirke, das klassische Klientel eines Marktes. Ein Aussterben der Wochenmärkte befürchtet Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Berlin-Brandenburg, darum auch nicht. Zwar hätten sie nicht mehr so eine große Bedeutung wie vor 30 Jahren, aber es gebe genug Menschen, die die Atmosphäre und die Produkte zu schätzen wüssten. „Es kommt auf das Konzept und natürlich auf die dort lebenden Menschen an.“ Aber: „Die Stadt ist ein Lebewesen, sie verändert sich ständig“, sagt Busch-Petersen. Und so könne es eben auch sein, dass der Markt in einem Ortsteil nicht so gut angenommen wird.

Obst- und Gemüsehändler Uwe Merten steht seit 1995 mit seinem Stand auf dem Wochenmarkt in Frohnau. Es kommen nicht genug junge Kunden nach.

Foto: Maurizio Gambarini

Über Werbung und ein neues Konzept hat Hengstmann schon oft nachgedacht. In Zeitungen hat er Anzeigen geschaltet, ist aktiv auf die Menschen zugegangen, hat Flyer verteilt. „Das hat nicht geholfen“, sagt der 56-Jährige.

Um 8 Uhr schließen die Händler ihre Stände auf, um 13 Uhr wieder zu. Für Berufstätige ist es daher nahezu unmöglich, dort einkaufen zu gehen. Über eine Ausdehnung der Öffnungszeiten hat Hengstmann mit seinem Blumenstand schon nachgedacht. „Ich stehe dreimal die Woche um 3 Uhr auf, um zum Großmarkt zu fahren, in der Saison zwischen März und Mai sogar jeden Tag. Da kann ich nicht den ganzen Tag noch auf dem Markt stehen.“ Mit Thomas Rosin wechselt er sich wochenweise ab, eine weitere Verkaufskraft können sie sich nicht leisten.

Für die treuen Kunden wollen sie aber weiter machen. Und diese wissen sein Durchhaltevermögen zu schätzen. „Viele kommen auch aus den umliegenden Ortsteilen, nur um bei mir einen Blumenstrauß zu kaufen“, sagt Hengstmann, der vor dem Verkauf auf dem Markt als Forstwirt gearbeitet hat. „Natürlich kosten die Sachen hier mehr Geld, aber sie sind auch viel besser“, sagt das Ehepaar Christa und Bert Pakowski. Sie schlendern hin und wieder über den Markt, am Sonnabend sind sie aber immer da. „Dann gibt es Wild und Geflügel. Das ist richtig gut. Ich sag Ihnen, das Lamm ist so zart, das können sie lutschen“, schwärmt Christa Pakowski. Sie kaufen lieber regional und saisonal ein und akzeptieren, dass es diese Produkte nicht jeden Tag gibt.

Pachtvertrag wird immer nur um ein Jahr verlängert

Unterkriegen lassen wollen sich Hengstmann und Rosin nicht. „Ich mache das hier nicht, um reich zu werden. Ich stehe gern hier, es macht mir sehr viel Spaß“, sagt Hengstmann. „Und so lange ich über die Runden komme, werden mein Kollege und ich das auch noch weiter machen.“ Das Geld reiche zum Leben, sagt er, ein kleiner Urlaub sei jedes Jahr drin. Bis zur Rente möchte er den Markt betreiben.

Wenn bis dahin die Deutsche Bahn einen weiteren Pachtvertrag ausstellt. Denn dieser werde, nach Angaben Hengstmanns, immer am 30. Juni für ein weiteres Jahr verlängert. „Jedes Jahr muss ich bangen, ob es weiter geht.“ Es kann sein, dass irgendwann die Kündigung kommt. Dann muss bis Ende des Jahres der Platz geräumt sein. Daran denken will aber noch keiner.

Öffnungszeiten:

Zweimal wöchentlich Der Wochenmarkt neben dem Supermarkt in Frohnau am Zeltinger Platz ist jede Woche von Donnerstag bis Sonnabend, 8 bis 13 Uhr geöffnet. Ralf Hengstmann ist mit seinem Blumenstand jeden Tag, außer Mittwoch und Sonntag, dort anzutreffen. Sieben Händler bieten ein Angebot aus Käse, Fisch, mediterranen Spezialitäten, Obst- und Gemüse, Socken und Blumen an – am Sonnabend gibt es auch einen Stand mit Fleisch.