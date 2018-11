Knapp 250 Parkverstöße an drei Tagen

Berlin-Reinickendorf. Es geht los, die Schwerpunktkontrolle des Ordnungsamtes Reinickendorf geht in die nächste Runde. An den vergangenen drei Tagen haben die Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Kooperation mit der Polizei verstärkt kontrolliert. An diesem Tag standen die Straßen Eichborndamm, Antonienstraße, Wittestraße, Residenzstraße und Arosa Allee an.

Im Fokus: Parken in zweiter Reihe, auf Busspuren und auf Radwegen. Insgesamt waren es knapp 250 Parkverstöße, davon standen mehr als 100 Fahrzeuge im Halteverbot, mehr als 60 auf Radwegen und mehr als 50 in zweiter Reihe.

Appell an die Vernunft

Kaum los gefahren, schon der erste Verstoß. "Der darf da so nicht stehen", sagt Manuela Neek, Außendienstleitung des Ordnungsamtes Reinickendorf, kurz und knapp. Der Dienstwagen wird ordnungsgemäßg eingeparkt. "Wir dürfen ja auch nicht im Halteverbot stehen. Außer es ist Gefahr in Verzug", sagt sie. Ein großer Transporter eines Versandunternehmens steht auf der Antonienstraße in zweiter Reihe.

Solche Situationen könnten schnell gefährlich werden, sagt Neek, besonders, wenn Radfahrer passieren müssten. Der Fahrer ist einsichtig, wird mündlich verwarnt. "Laut Gesetz ist das mildeste Mittel anzuwenden", sagt Kollege Mathias Roszkiewicz und ergänzt: "Ich spreche immer erst in Ruhe mit den Menschen und hoffe, dass sie einsichtig sind." Der Appell an die Vernunft sei für ihn wichtiger als direkt eine Geldstrafe zu verhängen.

Sechs bis sieben Streifen im Einsatz

Bei der Schwerpunktkontrolle sind an allen drei Tagen jeweils sechs bis sieben Streifen unterwegs, also insgesamt zwölf bis vierzehn Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Sonst sind es drei Streifen, die im Schichtsystem von 6-22 Uhr, im Sommer auch bis 24 Uhr im Dienst sind. Derzeit sind beim Ordnungsamt 35 Mitarbeiter.

Dann geht es weiter, die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Bezirksstadtrat Sebastian Maack (AfD) steigen wieder ins Auto. Weit kommen sie aber nicht. Ihnen fällt ein schwarzer Pkw auf dem Eichborndamm auf, der im Halteverbot steht - das aber schon seit drei Tagen, wie die zwei Strafzettel an der Windschutzscheibe belegen. "Da der Wagen bis jetzt nicht bewegt wurde, müssen wir in jetzt umsetzen lassen", sagt Manuela Neek. Der Grund: Fahrer, die aus der Zobeltitzstraße auf den Eichborndamm fahren möchten, können durch den im Halteverbot stehenden Pkw den fließenden Verkehr nur sehr schwer einsehen. Das Halteverbot soll für ausreichende Sicht sorgen. "Hier stehen ja keine Schilder ohne Grund", sagt Mathias Roszkiewicz.

"Radfahrer und Taxifahrer sind aggressiv"

Bevor der Abschleppwagen bestellt wird, gilt es den Halter mittels Nummernschild abzufragen und ausfindig zu machen - schließlich könnte das Auto auch als gestohlen gemeldet sein. "Ist dem nicht so, müssen wir erst sehen, ob der Halter zu Hause ist", erklärt Neek. Und tatsächlich wohnt der Halter nur wenige Häuser weiter, dort anzutreffen ist er aber nicht. Also wird der Abschleppwagen bestellt. Zwar müssen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes so lange vor Ort warten, bis das Auto umgesetzt wird, langweilig wird ihnen dabei aber nicht.

Wenige Minuten später sehen sie eine Radfahrerin, die auf dem Gehweg unterwegs ist. Im Gegensatz zum Mitarbeiter des Versandunternehmens, lässt sie nicht mit sich reden, wird laut. "Das haben wir öfter. Radfahrer und Taxifahrer sind sie aggressivsten", sagt Neek. Dennoch belassen sie es bei einer mündlichen Verwarnung. Die ist allerdings nichtig, als die Frau nur wenige Augenblicke später den gleichen Weg entlang fährt. "Haben Sie nicht Besseres zu tun?", fragt die aufgebrachte Radfahrerin. Da es beim zweiten Mal mit Vorsatz ist und von Einsicht keine Spur, folgt auch gleich das Bußgeld, dass in dem Fall verdoppelt werden kann - macht 20 Euro.

Fahrzeug wird umgesetzt

Nach einer halben Stunde fährt der Abschleppwagen an. Kaum gehalten, sind schon die Krallen an den Reifen montiert und der schwarze Pkw wird auf den Kfz-Transporter gehoben. Da es in dem Fall keine vermiedene Umsetzung mehr ist - das wäre gewesen, wenn der Halter noch gekommen wäre -, sondern eine vollzogene, kommt auf den Halter inklusive Strafzettel ein Bußgeld in Höhe von 234 Euro zu.

Der Wagen wird eine Straße weiter ordnungsgemäß abgestellt. Sollte der Halter sein Fahrzeug suchen, wird er es bei der Polizei als gestohlen melden wollen. Dort erfährt er dann, wo sich das Auto befindet.

Gegen Halter aus dem Ausland können Bußgelder verhängt werden

Mittlerweile kann das Ordnungsamt auch Verstöße von Haltern aus dem Ausland wie beispielsweise Polen ahnden. "Das war ein langer Weg, aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben", sagt Stadtrat Maack. Es habe ihn genervt, dass ausländische Halter mit ihren Wagen im Halteverbot stünden, das aber aufgrund des Wohnsitzes im Ausland nicht geahndet werden konnte.

"Es ist eine Frage der Gerechtigkeit", sagt Maack. Die Halter bekommen Post in ihrer Landessprache. Zahlen sie nicht, haben sie ein Problem, wenn sie das nächste Mal nach Deutschland fahren und angehalten werden.

Mehr aus Reinickendorf:

Morgenpost vor Ort: Leserforum zum Sport im Berliner Norden

Lauf-Wettbewerb im Steinbergpark

Die DLRG Reinickendorf sucht Spender für neues Rettungsboot