In diesem Jahr lockt der Weihnachtsmarkt mit mehr Kunsthandwerks-Ständen und einer kirgisischen Jurte vor die Hallen am Borsigturm.

Weihnachtsmarkt Sternenmarkt in Tegel startet am 29. November

Berlin. Sternenleuchten, loderndes Feuer in der Schale, der Duft von gebrannten Mandeln und Tannengrün: Auch in diesem Jahr wird es wieder den Sternenmarkt auf der Freifläche vor den Hallen am Borsigturm in Tegel geben. Der Markt startet am Donnerstag, 29. November und wird bis einschließlich Sonntag, 23. Dezember täglich ab 13 Uhr geöffnet sein.

Der Sternenmarkt wird im Vergleich zum letzten Jahr wachsen. An 16 Stände werden Kunsthandwerk und Gastronomie angeboten. "Etwas Besonderes ist unser kirgisische Jurte. Sie ist mit Fellen und Teppichen ausgelegt und somit ganz gemütlich. In ihr werden kirgisische Abende veranstaltet oder Märchen erzählt", sagt Veranstalterin Birgit Bernt. Auch Firmenfeiern können in der Jurte gebucht werden.

Märchen für Erwachsene

Auf dem Königsbogen - der Bühne - sind zwischen 18 und 20 Uhr Uhr kleinere Livekonzerte geplant. Kitas, Schulen und Senioren werden auch auftreten. Der Reinickendorfer "kein Abseits!"-Verein wird jeden Dienstag ab 14 Uhr mit seinem Mobil Spiele für Kinder draußen oder drinnen in Jurte anbieten. Die Märchenerzählerin aus Reinickendorf Christa Barrabas wird für Erwachsene immer freitags ab 16 Uhr in der Jurte Geschichten erzählen.

Bei den Kunsthandwerkern können sich Besucher beispielsweise über eine Reinickendorfer Schmuckdesignerin, ein Sojakerzen- und Schokoschmuckhersteller freuen. Jede Woche wechselt das Angebot. Die Veranstalterin ist doch auf der Suche nach jemanden, der vor Ort frische, gebrannte Mandeln macht. "Seit Mai haben wir niemanden gefunden. Aber notfalls kaufen wir sie jeden Tag frisch ein und bieten sie an", sagt die Unternehmerin.

Tannenbäume werden verkauft

Der Weihnachtsmarkt sollte mit dem Stern als christliches Symbol ein Motto bekommen, deshalb heißt er Sternen- und nicht Weihnachtsmarkt, erläutert Bernt. Man wolle sich einfach auch von anderen Weihnachtsmärkten abgrenzen. Wie im letzten Jahr werden die Dekotannenbäume und das Dekorationsgrün des Marktes an den letzten drei Tagen verkauft. Wer dann also noch keinen Tannenbaum hat, kann hier fündig werden. "Wir hoffen sehr, dass es dieses Jahr schönes Wetter gibt und es nicht nur am Nieseln ist", sagt Bernt.

Öffnungszeiten: 29.11. – 23.12.2018, Montag bis Sonnabend von 13 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 19 Uhr.