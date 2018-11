Mieter in Tegel mussten jahrelang im Schimmel leben

Heinz-Jürgen Korte zeigt den Schimmel in seiner Wohnung an der Trettachzeile. Jetzt wird endlich saniert

Berlin. Als alle Möbel abmontiert waren, sah man erst das ganze Ausmaß des Schimmels. Die komplette Erdgeschosswohnung an der Trettachzeile 15 auf dem Gelände des alten Wasserwerks Tegel ist verseucht. Pechschwarz sind die Flusen an der Außenwand der Küche. Die Decken, Böden, Fenster und Türen im Flur, Wohn- und Schlafzimmer, Badezimmer, Kinderzimmer und in der Vorratskammer sind voller Schimmelflecken. "Und das alles, weil wir falsch gelüftet haben? Sicher nicht", sagt Heinz-Jürgen Korte entrüstet. Diesen Vorwurf der Wohnungsaufsicht des Bezirksamtes treibt den Mieter um.

Erinnerungen und Antiquitäten betroffen

Viele lieb gewonnene Möbel mussten er und seine Lebensgefährtin Regina Schönfeld in den letzten Wochen entsorgen. Kühlschrank, Regalwände, Futonbett, Couch, Schlagzeug und viel Kleidung waren nicht mehr zu retten. "Im Grunde musste fast alles weg, weil alles kontaminiert ist", sagt Korte. Im Baucontainer auf dem Hof sind noch ein paar Sachen ungereinigt eingelagert.

Die beiden haben Angst, dass wenn nun ihre Wohnung mehrere Monate saniert wird, nichts mehr davon zu retten ist. "Die persönlichen Verluste wie alte Fotos und antiquarische Bücher meines Vaters wären unersetzbar", sagt Schönfeld. "Am Küchenbüffet hängt mein Herz. Das ist ein Erbstück meiner Oma, das mein Vater mühevoll aufbereitet hat. Ich will eigentlich, dass mir das die Vermieterin restauriert", ergänzt Korte. Derzeit verhandeln beide mit der Vermieterin Project Immobilien Wohnen AG (PI), in welcher Höhe die Schäden ersetzt werden und was restauriert werden kann.

Leben mit Schimmel seit 2010

Rückblick: Seit 2010 kämpft das Paar schon gegen den Schimmel in seiner Wohnung. Es begann in der Kammer und breitete sich immer mehr aus. Bei all ihren Vermietern monierten die beiden stetig den Zustand der Wohnung. Erst war die GSW Immobilien AG die Vermieterin, dann die Deutsche Wohnen (2014 bis 2016) und jetzt die PI. Als es mit dem Schimmel unerträglich wurde, begann das Paar die Miete zu mindern. Erst 20 Prozent und dann letztendlich hielten sie auf Anraten ihres Anwalts die Miete ganz zurück. Was folgte, war ein jahrelanger Rechtsstreit mit der Deutschen Wohnen. Bei der Höhe der Mietminderung waren die Mieter falsch beraten worden. Die Deutsche Wohnen kündigte ihnen daraufhin fristlos. Kürzlich endete der Streit mit einem Vergleich.

Zu viel Miete gemindert

Das Paar ist zwar mit der Gerichtsentscheidung nicht zufrieden, aber glücklich, dass es an der Trettachzeile wohnen bleiben kann. Auch die Deutsche Wohnen wollte den Rechtsstreit nur noch beenden. "Wir sind heilfroh, dass die Kuh nun vom Eis ist", sagt Pressesprecherin Manuela Damianakis von der Deutschen Wohnen. Sie betont, dass man nie Interesse daran gehabt habe, die Mieter hinauszudrängen oder ein Exempel an ihnen zu statuieren. Anders lautende Behauptungen der Mieter weise sie zurück. Man habe geklagt, weil die Höhe der Mietminderung nicht gerechtfertigt gewesen sei. Die Mieter halten indes an ihren Vorwürfen fest, dass die Vermieterin nie die Gebäudemängel ordentlich beseitigt, sondern nur Schönheitsreparaturen durchgeführt hätte. "Wir haben probiert, die Gebäude ordentlich in Stand zu halten", entgegnet die Sprecherin.

Neue Vermieterin packt Schimmelsanierung an

Seitdem die PI den Altbau verwaltet, geht es voran mit der Schimmelsanierung. Die Vermieterin beauftragte zwei Gutachten, um die Ursache des Schimmels zu ermitteln und herauszufinden, wie gefährlich die Kontamination der Wohnung ist. Beide liegen der Berliner Morgenpost vor.

Das Gutachten, dass die Schäden des Gebäudes Trettachzeile 15 dokumentiert, kommt zu dem Schluss, dass der Schimmel aus einer starken Durchfeuchtung der Kellerwände herrührt. Das Gebäude sei nicht zum Erdreich abgedichtet gewesen. Zudem war das Dach an vielen Stellen undicht, so dass Regenwasser und sogar Laub eindrang. Diese Schäden wurden mittlerweile von der PI behoben. Der Dachstuhl ist saniert und der Keller von außen abgedichtet.

Das baubiologische Gutachten begutachtet die Schäden in der Wohnung Korte/Schönfeld genauer. Der Gutachter nahm in jedem Zimmer Proben aus Wänden und Bodenbelägen. Er resümierte: "Proben stark mit Schimmelpilzen und Bakterien belastet". Laminat, Linoleum, Wände, Türen und Fenster der Wohnung seien alle feucht und verschimmelt. Alles muss herausgerissen, abgetragen und entsorgt werden, rät der Gutachter. Die PI hat nun eine Fachfirma beauftragt, deren Arbeiter nun über eine Folienkammerschleuse alles reinigen und trocken legen. Insgesamt belaufen sich die Sanierungskosten an der Wohnung und am Gebäude auf rund 360.000 Euro brutto und dauern circa 16 Wochen, erklärt die PI.

Falsches Lüften als mögliche Ursache?

Auch wenn die Wohnung jetzt saniert wird, wollen die Mieter die Aussagen der Wohnungsaufsicht nicht auf sich sitzen lassen. Sie verlangen, dass der Fall auch politisch aufgearbeitet wird. Deshalb erscheinen sie Monat für Monat in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) und im Stadtentwicklungsausschuss.

"Die haben gesagt, der Schimmel in unserer Wohnung entstünde durch falsches Lüften. Die Mitarbeiter des Bezirksamtes wollten die Schäden im Dach und Keller gar nicht sehen", wirft Korte dem Amt vor. Das Paar fühlt sich im Stich gelassen und verlangt hartnäckig eine Entschuldigung vom zuständigen Stadtrat und Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU).

Schadensbild nicht auf baulichen Mangel zurückgeführt

Doch eine Entschuldigung vom Amt wird es nicht geben, stellte Balzer wiederholt in der BVV klar. Grundsätzlich werde von der Wohnungsaufsicht keinesfalls bestritten, dass es im genannten Gebäude Mängel gab. Diese seien bei den zwei Besichtigungen im Jahr 2017 auch dokumentiert worden. "Das vor allem auch in der Erdgeschosswohnung Korte/Schönfeld vorgefundene Schadensbild konnte bei den Besichtigungen jedoch keiner auf einem baulichen Mangel beruhenden Ursache zugeordnet werden", heißt es vom Amt. Die entsprechende Giebelfassade sei vor ein paar Jahren grundlegend saniert worden und im Keller seien keine ursächlichen Feuchtigkeitsschäden vorhanden gewesen. Deswegen sei als "eine mögliche Ursache (...) ein falsches Lüftungsverhalten" vermutet worden. "Keinesfalls stand die Behauptung im Raum, dass dieses die alleinige Ursache wäre, wie dieses von den Mietern behauptet wird", schreibt das Amt.

Mangelbeseitigung habe stattgefunden

Es sei nicht Bestandteil des gesetzlichen Auftrags der Wohnungsaufsicht, eigenständig gutachterlich tätig zu werden, sondern lediglich das Vorhandensein von Mängeln festzustellen. Dem jeweiligen Eigentümer der Gebäude obliege die Ermittlungen der Schadensursache. Und der habe die erforderlichen Instandsetzungen für die Trettachzeile 15 niemals verweigert und sei mit der Beauftragung von Firmen der Mängelbeseitigung nachgekommen. Das Amt hätte nur weiter tätig werden müssen, wenn dies nicht passiert wäre. Es bestehe daher auch keinerlei Veranlassung für eine Entschuldigung oder darüber hinaus gehende Rechtfertigung seitens des Amtes.

Parteien verlangen Eingeständnis

Das sehen die Linke, SPD und Grüne ganz anders: "Die Kritik der Mieter ist berechtigt. Im konkreten Fall sind in der Tat Sachen schief gelaufen. Das Bezirksamt würde sich keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn es anerkennen würde, dass die Mängel deutlich gravierender waren, als von ihnen festgestellt", sagte Fraktionsvorsitzender Felix Lederle (Die Linke) in der BVV. Auch Angela Budweg (SPD) äußerte Unverständnis, dass der Umfang der baulichen Mängel von der Wohnungsaufsicht nicht erkannt wurde. "Herr Balzer, ich rechne es Ihnen hoch an, dass Sie sich vor ihre Mitarbeiter stellen, aber gleichwohl können die Mieter der Trettachzeile, die hier mehrfach diffamiert und lächerlich gemacht wurden, eine Entschuldigung erwarten", sagte sie und erntete Beifall in der BVV. Auch Grünen-Bezirksverordneter Andreas Rietz kritisierte, dass die Wohnungsaufsicht nicht die richtigen Schlüsse aus ihren Akten gezogen hätte. "Es wäre angemessen, diese Fehler einzugestehen."

Neben der Sorge um ihren Besitz treibt Regina Schönfeld und Heinz-Jürgen Korte vor allem eines um: Sie wissen nicht, ob sie auch gesundheitliche Schäden davongetragen haben. Übergangsweise leben sie jetzt notdürftig in einer anderen Wohnung des Gebäudes.