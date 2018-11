Reinickendorf: Vorerst keine Ausweisautomaten in Bürgerämtern

In allen Bürgerämtern, wie hier in Tegel, wird vorerst kein Ausweisautomat stehen

Berlin-Reinickendorf. Passbild, Unterschrift und Fingerabdrücke für einen Reisepass, einen Personalausweis und für einen vorläufigen Personalausweis können Bürger an Ausweisautomaten eigenständig erfassen, ohne die Hilfe der Mitarbeiter in Bürgerämtern in Anspruch nehmen zu müssen. Das erspart viel Zeit. Zwar müssen Kunden zuvor einen Termin im Bürgeramt gebucht haben, weil der Erfassungsvorgang nochmal geprüft werden muss – das dauert aber nur wenige Minuten.

Nur bei der Wartezeit auf das fertige Dokument aus der Bundesdruckerei muss man etwas Geduld haben, denn das dauert immer noch einige Wochen. In den Bürgerämtern von Marzahn-Hellersdorf stehen die Selbstbedienungsterminals bereits seit einigen Jahren zur Verfügung. Seit Beginn der Legislaturperiode im Jahr 2016 sind genau diese Automaten das erklärte Ziel von Bezirksstadtrat Sebastian Maack (AfD), der für Ordnungsangelegenheiten zuständig ist. Doch die neue Datenschutzverordnung stellt ihn vor eine Herausforderung, dieses Vorhaben zeitnah umsetzen zu können.

In zwei Jahren kaum vorangekommen

„Wir sind kaum vorangekommen, das ärgert mich“, sagt Sebastian Maack. Benötigt werden Genehmigungen der Datenschutzbeauftragten von der IT-Sicherheit. „Die Datenschutzbeauftragten haben keine Fristen, die sie einhalten müssen und so kann es passieren, dass der Vorgang einige Monate liegen bleibt“, sagt Maack. Genau das sei auch passiert. „Ich habe wöchentlich bei der Stelle nachgehakt“, sagt der Stadtrat.

Gebracht habe es bislang allerdings nichts. Im Gegenteil: „Wir waren kurz vor der Genehmigung, dann wurde uns mitgeteilt, dass sich in der Datenschutzgrundverordnung der grundsätzliche Weg wie eine Genehmigung auszusehen hat, geändert hat. Jetzt muss eine Risikofolgenabschätzung vorgelegt werden, weil biometrische Daten erfasst werden“, sagt Maack. Heißt: Es muss geprüft werden, ob für die Betroffenen ein hohes Risiko durch die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten besteht.

Unterlagen müssen häufig überarbeitet werden

Das Problem: Eine Risikofolgenabschätzung nach der Datenschutzgrundverordnung sei etwas, womit er und seine Mitarbeiter keine Erfahrung hätten. Wie die Unterlagen aussehen sollen, sei nicht wirklich definiert. So könne es auch passieren, dass zwar Unterlagen nach Absprache eingereicht worden seien, es in der Zwischenzeit aber eine Änderung gegeben habe, so dass alles wieder überarbeitet werden müsse. Deshalb müssen Sebastian Maack und seine Mitarbeiter nahezu von vorne anfangen. Kurzum: Es sei ein Hin und Her. "Ich bin froh, wenn die Automaten bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2021 zur Verfügung stehen", sagt der Stadtrat.

