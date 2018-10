Tegelort - wo man mehr als 40 Minuten auf den Bus wartet

Berlin. "In letzter Zeit fallen hier häufiger mal die Busse aus oder kommen stark verspätet", sagt Marlies Sattler. Sie steht an der Endhaltestelle in Tegelort und schaut auf den Fahrplan. Teilweise habe sie mit anderen schon mehr als 40 Minuten gewartet, bis der Bus 222 endlich kam, erzählt sie. Besonders für Menschen, die morgens zu Arbeit fahren müssen, sei dies ein riesiges Problem. "Von hier kommt man nicht weg. Hier gibt es nichts anderes, keine S- oder U-Bahn. Und was machen die, die kein Auto oder gebrechlich sind?" All die seien unhaltbare Zustände.

Der Bus 222 fährt von Tegelort über Konradshöhe nach Tegel und weiter nach Alt-Lübars. Seit Anfang April biegen viele Busse zwischen 6 und 9 Uhr morgens und 13 bis 20 Uhr abends jedoch hinter der Haltestelle Zabel-Krüger-Damm/Alt-Lübars ab und fahren weiter zur Märkischen Zeile. "Ich habe das Gefühl, es kommt verstärkt zu Ausfällen und Verspätungen seitdem jeder zweite Bus in die Märkische Zeile fährt", mutmaßt Sattler. Sie kommt mit einem Busfahrer ins Gespräch, der gerade hinterm Steuer sitzt und das Verspätungsthema nur zu gut kennt. Er erzählt, dass sein Bus oft in Alt-Lübars nicht um die Ecke beim Eisladen herumkommt, weil trotz Halteverbot alles zugeparkt ist. "Dann verlieren wir da immens viel Zeit", sagt er und zuckt mit den Achseln.

Busse wegen Baustellen zu spät

Auch den Wahlkreisabgeordnete für Heiligensee, Konradshöhe, Tegelort und Tegel Stephan Schmidt (CDU) erreichen vermehrt Bürgerbeschwerden wegen der Unzuverlässigkeit der BVG-Busse. Er hatte sich erstmals im Juni dieses Jahres in einem Brief an die Vorstandsvorsitzende der BVG Sigrid Nikutta gewandt, weil es auf den Linien 124, 133 und 222 auffällig oft zu Problemen kommt. Die sei vor allem die Schuld von Baustelle, hieß es in der Antwort, die der Berliner Morgenpost vorliegt. "Wenn das ein ständiger Zustand ist, verstehe ich nicht, warum man dies nicht in die Fahrpläne einarbeiten kann und so für mehr Planbarkeit der Abfahrtszeiten im Sinne der Fahrgäste sorgt", ärgert sich Schmidt.

Die Pressesprecherin der BVG verweist darauf, dass die Linie 222 durch die Verlängerung ins Märkische Viertel nun "verhältnismäßig lang" sei und die Fahrzeit 40 Minuten betrage. "Umso länger die Strecke ist, desto mehr Unfälle, Sperrungen etc. können auch passieren", sagt die Sprecherin. Größere Verspätungen führten auch zu so genannten "Kurzwenden", wie das Antwortschreiben der BVG zeigt, welches Schmidt vorliegt. Die Busse verkürzen aus der Innenstadt kommend dann ihre Strecke bis zum U-Bahnhof Alt-Tegel und fahren wieder zurück. Das hat dann gute und schlechte Konsequenzen: Die Unpünktlichkeiten zieht sich fortan nicht durch den restlichen Tagesfahrplan. Zum anderen wird aber auch einfach die restliche Fahrstrecke nach Heiligensee, Konradshöhe und Tegelort ausgespart. Dort warten dann die Fahrgäste vergeblich auf den Bus.

BVG: "Wartezeiten die absolute Ausnahme"

Da die Linie 222 zwei verschiedene Endhaltestellen habe, so heißt es von der BVG, könnten Busse nur auf der Strecke drehen, wenn sie den Takt eines Busses ersetzen, der die gleiche Endhaltestelle hat. Fällt also ein Bus aus, der im Märkischen Viertel enden sollte, kann er nur durch einen mit dem gleichen Fahrziel ersetzt werden. "Das erschwert die Flexibilität auf Störungen auf der Strecke und Ausfälle zu reagieren", erläutert die Sprecherin. Eine Wartezeit von mehr als 40 Minuten sollte die "absolute Ausnahme" sein, könne aber durch Vollsperrungen, Unfälle etc. immer mal wieder passieren.

"Ich finde das nicht hinnehmbar. Im Zweifel ist es doch grundsätzlich besser, ein Bus kommt zu spät, als gar nicht. Gerade jetzt zur kalten Jahreszeit muss sich der Zustand auf den genannten Buslinien schnellstens verbessern", sagt Schmidt. Er habe die Vorstandsvorsitzende an den Verkehrsvertrag mit dem Berliner Senat erinnert, der auch Standards für Pünktlichkeit setze. Der Abgeordnete sehe die Erfüllung des Vertrages für den Bereich Heiligensee, Konradshöhe und Tegelort zurzeit "als stark gefährdet" an.