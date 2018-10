AfD verunglimpft Familienvater als Extremisten

Ali M. (Name geändert) hatte bei einer Demonstration mit der AfD diskutiert. Ein stark gekürztes Video erschien. Jetzt wird er offen als "IS-Kämpfer" angefeindet. Er wehrt sich mit einem Anwalt.

Berlin. Ali M. (Name geändert) ist absichtlich am 20. September zur Demonstration gegen die AfD-Veranstaltung in der Bettina-von-Arnim-Schule gegangen. Er demonstrierte mit Hunderten im Märkischen Viertel dafür, "dass Schule ein parteipolitisch neutraler Ort bleiben muss". Während er dies tat, kam Stefan Franz Kerker, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus mit einem Mikrophon und einem Kameramann auf ihn zu. Ali M. verweigerte sich des Streitgespräches nicht. Doch das bereut der 29-Jährige heute bitterlich.

AfD-Fraktion postet geschnittenes Video

"Ich wollte die Chance ergreifen, mit dem Typen darüber zu reden, dass nicht jeder Ausländer gleich ist. Es gibt einen Ali, der ist kriminell, es gibt einen Ali, der geht studieren. Sie scheren immer alle über einen Kamm, aber wir sind nicht alle gleich", sagt er zu seiner Motivation. Er selbst ist in Deutschland geboren. Die Wurzeln seiner Familie liegen in Palästina und Jordanien. Er bezeichnet Deutschland als seine Heimat.

Noch bevor die Argumente ausgetauscht wurden, habe er eines klargestellt: "Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht in die Medien kommen will. Dass es eine reine Diskussion zwischen ihm und mir ist", sagt Ali. Daran gehalten hätten sich Kerker und sein Team dann aber nicht. Plötzlich fand sich Ali M. in einem zusammengeschnittenen zweieinhalb-minütigen Video unter der Überschrift "AfD im Dialog mit der Antifa" auf Youtube und Facebook wieder. Gepostet hatte es jeweils die AfD-Fraktion des Abgeordnetenhauses Berlin.

Unfreiwillig Hauptakteur im Video

Das Video über die Demonstration beginnt mit Alis Statement: "Der Islam, der ist friedlich. Da ist kein Krieg, kein Terror, da ist gar nichts." Direkt dagegen werden "alerta alerta antifacista"-Rufe einiger Demonstranten geschnitten. Ali ist mehrfach im Hintergrund zu sehen, wie er nichts Derartiges ruft. Wenig später wird er von Kerker im Video gefragt, warum er hier sei. "Um gegen die AfD", soll Ali gesagt haben. Er setzt an zu einem weiteren Satz, doch es kommt ein harter Schnitt.

Er setzt an zu einem weiteren Satz, doch es kommt ein harter Schnitt. Im Folgenden werden der Linken-Abgeordneten Hakan Taş und Antifa-Aktivisten eingeblendet, die nicht mit dem AfD-Abgeordneten reden wollen und sich abwenden. Erneut wird ein Dialogfetzen zwischen Kerker und Ali eingespielt, der suggeriert, dass Ali die deutsche Justiz als "gar nichts" bezeichnet. Nach Refugees-Welcome-Rufen wird Ali wieder in Szene gesetzt, wie er angeblich mit Kerker darüber diskutiert, ob in Berlin "die organisierte Kriminalität primär in ausländischer Hand sei" - so behauptet Kerker.

Ali soll dann laut Videoschnitt gesagt habe, dass der Islam statistisch friedlich sei. Nach "Sie sagen von der Statistik" folgt ein harter Schnitt und wieder wird er gezeigt mit: "Der Islam, der ist friedlich. Da ist kein Krieg, kein Terror, da ist gar nichts". Das ganze Video ist mit einer Art Zirkusmusik unterlegt und am Ende heißt es von Seiten der AfD: "Gut, dass wir darüber gesprochen haben."

Hasskommentare auf Facebook und Youtube

Die AfD-Fraktion des Abgeordnetenhauses Berlin teilte das Video auf Youtube und gleich zweimal auf Facebook. Das Video hat bei Facebook bereits 64.393 Aufrufe (Stand: 26. Oktober) und wurde mehr als tausend mal geteilt. Auf Youtube sahen das Video bereits rund 17.000 Menschen. Hunderte beleidigende, teils rassistische und bedrohliche Kommentare sammelten sich unter dem Video auf beiden Plattformen. Ali M. wird dort als als "Antifakämpfer mit Migrationshintergrund" mit einem "IQ irgendwo im Minusbereich", als "kriminelles Pack" und "primitiver linker Spinner" oder "gehirnamputierter Vollpfosten" beschimpft. Ferne sei er "von der Friedensschule des IS aus Syrien" und AfD-Anhänger kündigen an: "Solche Idioten werden nach der Machtübernahme schnell eliminiert".

Vorwurf: Video manipulativ zusammengeschnitten

Als Bekannte Ali auf das kursierende Video aufmerksam machten, sei er erst einmal "schachmatt" gewesen. "Die haben das Video manipuliert, so zugeschnitten, dass es für sie passt. Die AfD hat mich als Extremisten hingestellt", sagt Ali. "Das ist einfach nur Hetze." Er fühle sich "verunglimpft" und verkürzt und damit falsch wiedergegeben. Sätze wurden so zusammengeschnitten, dass er dümmlich wirke. Das Video suggeriere, dass er nur gebrochen Deutsch rede und stottere. Dabei ist Ali M. in Deutschland geboren, spricht im Interview mit der Berliner Morgenpost fließend Deutsch, ohne grammatikalische Fehler.

Erst recht seien kritische Fragen und Aussagen, die sich gegen die AfD richteten, weggelassen worden. Er frage sich, warum die AfD nicht einfach das ganze Original-Video zeige. "Weil klar werden würde, dass ich den bildungspolitischen Sprecher der Partei am Ende mit meinen Argumenten mundtot gemacht hatte", sagt Ali M. Er habe klar zwischen Islam und Islamismus unterschieden und sich von den Menschen distanziert, die die Religion missbrauchen. Er habe sich klar gegen Parteiveranstaltungen an Schulen ausgesprochen und auch erzählt, dass Jordanien ein tolerantes Land sei, in der auch christliche Minderheiten Kirchen bauen. Man könne islamische Länder nicht alle aburteilen.

Auch seine Kinder werden beleidigt

Das Video hatte fern des Internets für ihn, seine Frau und seine drei Kinder weitreichende Folgen. Im Märkischen Viertel wurde er schon als "IS-Kämpfer" mit einem "IQ von 5" verschmäht. Es gab nächtliche Klingelstreiche. Auch seine Kinder wurden mit hineingezogen. "Sie haben zu meinem Sohn gesagt: 'Scheiß Kanake, verpiss dich in dein IS-Land' oder meiner Tochter haben sie gesagt, dass ihr Vater mal arbeiten gehen sollte", sagt Ali M. Seit zehn Jahren lebe er im Kiez - diese Art Anfeindungen seien ihm bis dahin fremd gewesen. Er feiert als bekennender Muslim Weihnachten gleichberechtigt mit dem Zucker- und Opferfest. In seiner Familie sind die Kulturen verschmolzen. Er habe sich integriert, eine deutsche Frau und arbeite als Privatermittler und Dozent. Wegen des Videos könnten seine Kinder nicht mehr alleine einkaufen oder zur Schule gehen. Sie wurden kürzlich auch schon bespuckt. "Die AfD hat mit dem Video mich und meine Familie in Gefahr gebracht."

Anwalt fordert Löschung des Videos

Jetzt hat Ali einen Anwalt eingeschaltet, der gegen das Video und die AfD vorgeht. "Sie dürfen nicht einfach irgendwelches unautorisiertes Material zusammenschneiden und von mir posten. Wir leben in Deutschland, wo die Menschenwürde unantastbar ist", sagt Ali M. Er hat daraus gelernt und will nicht mehr ohne Zeugen mit der AfD diskutieren. Einschüchtern lassen, werde er sich aber auch nicht. "Man darf sich nicht verstecken und muss erzählen, was hier gerade passiert. Die AfD ist ein Alptraum und keine Alternative für Deutschland." Er habe keine Angst.

AfD will Anliegen prüfen

Die AfD Fraktion des Abgeordnetenhaus antwortete der Berliner Morgenpost nicht auf die zahlreichen Fragen hinsichtlich der Umstände unter denen das Video entstanden ist und produziert wurde. Ein Sprecher der AfD Fraktion des Abgeordentenhauses ließ lediglich mitteilen: "Spekulative Behauptungen unbekannter Person kommentieren wir selbstverständlich nicht. Mutmaßliche anwaltliche Aktivitäten sind uns nicht bekannt." Gerne könne sich aber Ali M. an die Fraktion wenden. "Dann werden wir ihr Anliegen prüfen." Rolf Wiedenhaupt von der AfD Fraktion Reinickendorf, die die Veranstaltung an der Schule organisiert hatte, verneinte ebenfalls von diesen Vorwürfen etwas zu wissen. "Auch ist an mich oder den Bezirksverband Reinickendorf niemand herangetreten", sagt er.

