Neue Ideen für die Gartenstadt Frohnau

Eine Bürgerinitiative fordert eine Überarbeitung der Verkehrswege in Reinickendorf – auch Kritik am Nahverkehr.

Reinickendorf. Mehr Parkplätze, ein besseres Radwegenetz und eine dichtere Taktung der S-Bahnen – die Frohnauer haben einige Ideen, wie sie die Gartenstadt attraktiver gestalten können. Und frei nach dem Motto: Wenn man sich über etwas ärgert, dann muss man etwas dagegen tun, hat der Bürgerverein Frohnau alle Bürger des Ortsteils in das Kulturhaus Centre Bagatelle eingeladen, um gemeinsam die Kritik zu formulieren, Forderungen in Sachen Verkehr zusammenzutragen und am Ende ein Konzept für gute Lösungen zu entwickeln. „Wir sind nur gemeinsam stark und können etwas verändern“, sagt Udo Maack vom Bürgerverein.

Auf den ersten Blick sichert das Straßennetz eine gute Erreichbarkeit zu den zentralen Punkten Zeltinger Platz und Ludolfingerplatz. Busse steuern regelmäßig die S-Bahnlinie 1 an, die von Oranienburg über die Innenstadt bis nach Wannsee fährt. Doch für die Anwohner gibt es einige Schwachstellen. „Der Zustand der Straßen verschlechtert sich von Jahr zu Jahr“, sagt Maack. Auf dem Fahrrad werde man ständig durchgeschüttelt, moniert eine Anwohnerin. Dass die Gollanczstraße und die Markgrafenstraße eine Zumutung sind, da sind sich alle Anwesenden einig.

Apropos Fahrrad: Viele würden gerne mehr mit dem Zweirad fahren, wenn eben einmal die Radwege verbessert würden und es genügend Abstellmöglichkeiten gebe. Die Teilnehmer sprechen von katastrophalen Zuständen rund um den S-Bahnhof. Einige Räder würden an der Brücke angeschlossen werden. Die Idee eines Fahrradparkhauses wird in den Raum geworfen. Auch, weil immer häufiger E-Bikes angeschafft werden. Doch wo soll das stehen? „Es gibt einen Turm, in dem die Räder automatisch nach oben an einen freien Platz gebracht werden“, sagt Reinhard Koppenleitner vom Bürgerverein und projiziert eine Illustration an die Wand. „Diese Variante ist platzsparend. Stellt sich nur noch die Frage, wer das zahlt.“

Die Bushaltestellen liegen oft zu weit entfernt

Ein weiteres Manko sind für viele die Laufstrecken zu den Bushaltestellen. „Frohnau wird immer älter. Nicht jeder kann 1,5 Kilometer laufen“, sagt Udo Maack. Der Wunsch, das Busnetz auszudehnen, ist da. Bislang ist nur der innere Kern mit Linien erschlossen.

Die größte Aufregung gibt es aber beim Thema Parkplätze. „Es sind nicht nur die Fahrer mit einem OHV-Kennzeichen“, sagt Koppenleitner und schaut in die Runde, „wir fahren auch oft genug mit dem Auto ins Zentrum.“ Er möchte die Teilnehmer sensibilisieren, auch mal das Fahrrad zu nehmen. Wenn da eben nicht das Problem mit den wenigen Fahrrad-Abstellmöglichkeiten an den zentralen Stellen wäre. Aber dagegen wollen sie jetzt gemeinsam vorgehen.

Für die kommende Veranstaltung werden sich die Frohnauer ein Thema raussuchen und gemeinsam ein Konzept für eine Lösung erstellen. Die Ergebnisse werden sie dann je nach Zuständigkeit beim Senat, dem Bezirk, der BVG oder der Bahn vortragen. Eines steht schon fest: „Wir müssen im Mobilitätsrat des Bezirks vertreten sein“, sagt Maack.

Wer sich an der Erarbeitung des Verkehrskonzeptes beteiligen möchte, wendet sich an den Bürgerverein Frohnau: frohnauer-buergerverein@web.de

Die Gartenstadt

Es war Guido Henckel von Donnersmarck, der – nachdem er 1907 das Areal in Frohnau, hoch im Norden der Stadt, kaufte – die Gartenstadt Frohnau möglich machte. Die Architekten und Professoren Joseph Brix und Felix Genzmer entwarfen dann das Viertel auf Papier, das nach ihren Plänen 1910 eingeweiht wurde. Schienen und Bahnhof ermöglichten eine direkte Verkehrsanbindung an Berlin. Viele Künstler und Intellektuelle zog es raus ins Grüne. Allerdings unterbrach der Erste Weltkrieg den weiteren Ausbau.