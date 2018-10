Berlin: Reinickendorfer Brian Sandowski kämpft ums Überleben

Berlin. Die Chemotherapie läuft als Infusion in die Vene seines linken Arms. Die klare Flüssigkeit sieht harmlos aus. "Richtig hartes Zeug", sagt Brian Sandowski. "Die Zunge wird taub. Man schmeckt irgendwann kaum noch etwas." Der 28-Jährige aus Glienicke-Nordbahn (Oberhavel) hat jetzt schon zum zweiten mal einen aggressiven, seltenen Tumor. Im April 2014 wurde erstmals ein Medulloblastom in seinem Gehirn diagnostiziert. Entgegen aller Prognosen überlebte der junge Mann die OP und anschließende Chemotherapie. Im Juni dieses Jahres erkrankte er erneut.

Trend: Vloggen über Krankheit

Während er auf seinem Krankenhausbett sitzt, hält er eine Kamera. Equipment und ein Laptop liegen auf seiner Bettdecke. All dies braucht er, denn fast täglich berichtet er auf seinem Youtube-Kanal "Brian Sando" aus seinem Alltag mit dem Krebs. Die Videos für sein Internet-Tagebuch (Vlog) dreht und schneidet er selbst. Dann stellt er sie online. Er ist thematisch bisher nur einer von wenigen Youtubern, die sich mit derart mit ernsten Themen auseinandersetzen. Sonst geht es auf der Plattform größtenteils launisch, schrill und oberflächlich zu.

Lebenslust statt Trauer und Depression

In seinem ersten Leben war Brian Sandowski in sehr jungen Jahren schon sehr erfolgreich. Mit einer Firma, die Speiseöl herstellte, hatte er viel Geld verdient. Mit 21 Jahren fuhr er schon Porsche und hatte eine eigene Wohnung am Potsdamer Platz. "Ich hab vorher gar nichts gemerkt und war mit einer Freundin essen. Als ich nach Hause lief, war es plötzlich so, als hätte mir einer ein heißes Messer in den Kopf gerammt", beschreibt Brian. Alles verschwamm. Er brach zusammen. "Von einem auf den anderen Tag war mein Leben im Arsch."

Das MRT zeigte, dass sein Zustand bereits "sehr kritisch" war. Die Chance, dass er die Gehirn-Operation nicht überleben würde, lagen bei 90-95 Prozent. Viele gingen davon aus, dass er nach der OP nicht mehr er selbst sein würde. Er entschied sich dennoch mit seiner Familie dafür und wurde zehn Stunden notoperiert. Als er von dieser schweren Entscheidung erzählt, ringt er mit den Tränen.

Kampf zurück ins Leben

Nach dem Aufwachen konnte Brian sich kaum bewegen und nicht sprechen. Er lag im Wachkoma und hatte viel Zeit nachzudenken. "Man eh, du hast dein Leben so verschwendet und warst so unfreundlich und arrogant zu allen", hämmerte es in seinem Kopf. Fortan beschloss er, nicht mehr dem Geld und schönen Frauen hinterherzujagen, und sein Leben radikal zu ändern.

Da kam ihm auch die Idee, seinen Kampf gegen den Krebs in Videos festzuhalten. Seine Mutter besorgte ihm eine Kamera und Laptop. "Der eigentliche Gedanke mit dem Youtube-Kanal war, dass ich Angst hatte, zu sterben". Für seine Freunde und Familie wollte er alles aufnehmen, was er erlebte. Ein Schreckmoment war, als er sich erstmals im Spiegel sah, mit den Nieten in seinem Kopf und seinem aufgeschwollene Gesicht konfrontiert war. "Ich sah aus, als wäre ich in eine üble Prügelei hineingeraten." Auch die Studiengruppe, in der er teilnahm, hallt bis heute nach. "Es war total gruselig zu sehen, wie sich da alle nach und nach aufgegeben haben. Jetzt sind alle tot", sagt Brian. Er ringt wieder um Fassung.

Nach dem Krankenhaus folgten sechs Wochen Reha und Ergotherapie. Es brauchte seine Zeit bis er wieder laufen und sprechen konnte. "Ich hab's festgehalten, gepostet und auf geplant gesetzt und jeden Tag zwei Videos gemacht", sagt Brian. Wäre er gestorben, hätten sich alle noch jeden Tag ein Video ansehen können. Irgendwann hatte er dann plötzlich 500 Abonnenten, die ihm auch konkrete Fragen zur Krankheit stellten und wie er mit ihr umgeht. "Da kam der Gedanke hinzu, auch anderen mit dem Vlog helfen zu können."

Der wahren Leidenschaft nachgehen

Nach zwei Jahren war er der Alte - oder auch nicht. Mit seiner ersten Krebstherapie verkaufte er die Firma und besann sich auf seine Foto- und Filmleidenschaft. Schon als kleines Kind im Bollerwagen hatte er wild in der Gegend herumfotografiert und gefilmt. Jetzt studiert er Film- und Fernsehen an einer Berliner Hochschule. Demnächst schreibt er seine Bachelorarbeit und produziert mit anderen einen Abschlussfilm.

Vor vier Wochen fanden die Ärzte bei einer Routine-Untersuchung heraus, dass der Tumor gestreut hat und dieses mal in der Wirbelsäule sitzt. Der Tumor wurde in einer OP entfernt. "Der Arzt hat gesagt, dass ich jetzt nur noch eine Lebenserwartung von zwei Jahren habe", sagt Brian und schaut sehr gefasst dabei. Kampfeslust blitzt in seinen Augen auf. "Beim ersten mal haben sie mir auch so einen Blödsinn erzählt und mir drei Jahren gegeben." Er hat allen Weissagern das Gegenteil bewiesen. Auch dieses mal gibt er auf die Prognose nicht so viel. Zu 99 Prozent ist er überzeugt, dass er den Krebs auch dieses mal besiegt. "Der Krebs hat sich mit dem Falschen angelegt. Ich liebe mein Leben und will das beste draus machen. Wenn du dich gehen lässt, dann stirbst du."

Gutes Essen und Strategien gegen Depression

Jetzt beschäftigt er sich in seinen Videos nur noch damit, wie er Körper und Geist stark hält. Motivation, gute Gedanken, Strategien gegen Depression, Sport und gesunde Ernährung sind seine Themen. Dafür liest er täglich Bücher und gibt sein Wissen an seine wachsende Youtube-Community weiter. (Aktuell: 1624 Menschen) Gegen den Krebs gewinne man vor allem mit dem Kopf, ist er überzeugt. Kein Alkohol, kein raffinierter Zucker, keine Kohlenhydrate - das wird ebenfalls helfen den Metastasen keine Nahrungsgrundlage zu geben. In den Kommentaren bekommt er viel Zuspruch.

Das Ziel: Vorbild für einen positiven Lebensstil

In einem Einkaufszentrum habe er kürzlich eine Frau getroffen, die die ganze Zeit seine Videos guckt. Sie hatte ihn erkannt. "Mit ihr hatte ich oft abends in Chats geschrieben. Ich habe mittlerweile Freundschaften zu Leuten im Internet, die ich noch nie gesehen habe", sagt er strahlend. Dieser Austausch mit den Menschen gebe ihm sehr viel. "Ich will nichts anderes mehr machen. Anderen helfen zu können und dies vielleicht irgendwann meinen Beruf nennen zu können, ist doch geil." Wenn er irgendwann damit als Influencer Geld verdient, möchte er andere anregen, für wohltätige Projekte zu spenden. Vorbild für einen positiven Lebensstil zu sein, ist sein Ziel.

Krebsabschlussparty in Vegas

Jetzt ist die Chemotherapie im Krankenhaus vorbei. Für zwei Jahre wird seine Therapie nun ambulant über einen Port in der Brust weitergeführt. "Das bietet den Vorteil, dass ich joggen gehen kann", sagt Brian. Circa zehn gute Stunden ohne Nebenwirkungen wie Kopf- und Bauchschmerzen bleiben ihm am Tag. Die wollen genutzt werden. Sich immer für jeden geschafften Abschnitt belohnen, sei wichtig, sagt er. Seine Belohnung für diesen durchgestandenen Abschnitt Krebstherapie: "Ich fahre mit meinem besten Freund einen Tag ans Meer und springe hinein." Mit 30 gebe es dann die große Krebsabschlussparty in Las Vegas. Seine Youtube-Community wäre dann mit dabei.

Neben Brian gibt zurzeit circa eine handvoll deutsche Youtuber, die über ihre schweren Krankheiten derart öffentlich in Videoclips reden. Sandra Tyson, die an Lymphknotenkrebs litt, ist bisher die erfolgreichste unter ihnen - zumindest wenn sich Erfolg über Abonnenten misst. 90.207 Menschen folgen ihrem Kanal. Tamara (Kanal: Meine Seuche) oder Lara Kristin leiden beispielsweise beide an Multiple Sklerose und nehmen die Zuschauer mit in ihren Alltag zwischen Hoffnung und Frustration. Auch ein junger Mann namens Nepomuk begann vor zwei Monaten über seinen Krebs zu vloggen.

