Nabu-Beratung gibt bei gefundenen Wildtieren Tipps

Berlin-Reinickendorf. Der Schwan konnte nicht mehr fliegen. Ein deformierter hinderte ihn daran. Also war er am Tegeler See entweder auf dem Wasser oder an auf der Greenwichpromenade zu Fuß unterwegs. Er wurde allerdings oft von Artgenossen attackiert, vor Hunden konnte er nicht immer schnell genug fliehen. Für Tierschützer Stefan Klippstein ein Grund, das Tier zu retten. „Ich bin von einem Bürger angesprochen worden, der wusste, dass ich Erfahrung im Bereich Tierpflege und Tierschutz habe“, sagt Klippstein, der sich daraufhin das Tier angesehen hat. „Der Schwan sah nicht gut aus. Ich habe ihn dann in meine Obhut genommen.“ Das Tier wurde tierärztlich untersucht, Unterernährung und ein Kippflügel diagnostiziert, anschließend wurde der Schwan nach Hamburg in eine Wildtierstation gebracht. Denn in Berlin gibt es keine, sagt Klippstein. Doch wer kümmert sich dann um verletzte Wildtiere?

Bis zu 3000 Menschen pro Jahr suchen Rat bei der Wildtierberatung

„Am besten die Wildtierberatung des Naturschutzbundes Berlin anrufen“, sagt Katrin Koch. Sie arbeitet seit fünf Jahren bei der Beratungsstelle. Jedes Jahr melden sich zwischen 1500 und 3000 Menschen bei ihr und ihren Kollegen, aus Reinickendorf nehmen circa 350 Bürger das Angebot an. Das hätte sich Katrin Koch im Falle des Schwans auch gewünscht, mit dessen Schicksal sie bereits vertraut war. „Ich hätte am Telefon gesagt, dass er dort verbleiben soll. Es gab keinen Grund das Tier einzusammeln“, sagt die Expertin. Was für Tierliebhaber hart klingen mag, hat einen Grund. „Der Kippflügel kann zwar nicht veterinärmedizinisch behandelt werden. Aber der Schwan ist adult und hat so bereits mehrere Jahre überlebt“, weiß Koch.

"Wildtiere sollen nicht in Käfigen gehalten werden"

Es ginge aber nicht, dass alle verletzten Wildtiere eingesammelt und in Käfigen gehalten würden. „Es ist ein Wildtier“, betont Koch, „kranke, schwache, junge oder verlassene Tiere werden erlegt – das ist einfach so.“ Und Kämpfe bei den Schwänen untereinander seien vollkommen normale Auseinandersetzungen. Ein Fuchs beispielsweise springe oft umher, so dass es passieren könne, dass sich das Tier an der Pfote verletze. „Die kommen dann aber gut damit zurecht“, sagt Koch.

Ein wesentlich größeres Problem seien laut Katrin Koch die Hunde beziehungsweise deren Halter. Sie sollten nicht zulassen, dass ihr Hund nach den Wildtieren jage. „Hier sollten alle Bürger unvernünftige Hundehalter ansprechen, auch wenn es schwer fällt.“

Erst gilt es herauszufinden, ob dem Tier überhaupt geholfen werden muss

Wenn sich ein besorgter Bürger bei der Wildtierberatung meldet, gilt es für Katrin Koch herauszufinden, ob dem Tier geholfen werden muss. Wenn dem so ist, erklärt die Expertin, was zu tun ist. Bei Tieren wie Wildschein, Reh oder Fuchs muss sich ein Jäger darum kümmern – in dem Fall sollte die Polizei informiert werden, die den Kontakt zum Jäger herstellt.

Ein Wildvogel kann in der Nabu-Station in Marzahn abgegeben oder in die Tierklinik der Freien Universität Berlin in Zehlendorf gebracht werden. „Für den Finder entstehen keine Kosten“, weiß Koch. Bei sehr wehrhaften und großen Vögeln hilft auch die Feuerwehr. Bei vielen Tierärzten sei das Problem, dass sie meist keine Erfahrung bei der Behandlung mit Wildtieren haben und die Finder die Kosten selbst tragen müssen. Die Wildvögel sind ohne ihre Flügel nicht überlebensfähig. Der Schwan allerdings ist ein Wasservogel und braucht seine Flügel daher nicht unbedingt, sagt Koch.

Erhalt von Lebensräumen ist der beste Schutz für Wildtiere

„Der beste Schutz für Wildtiere ist der Erhalt von Lebensräumen“, sagt die Expertin Katrin Koch. So sollten unter anderem keine Glasscherben oder Müll auf dem Boden liegen, Hunde in der Nähe von Wasservögeln angeleint werden und Katzen kein Freigang gewährt werden, weil sie Jungvögel erlegen.

Anlaufstellen:

Wildtierberatung NABU Berlin

Telefon: 030 - 54 71 28 91

Mo bis Do von 9 bis 17 Uhr, Fr von 9 bis 15 Uhr

per E-Mail: wildtiere@nabu-berlin.de

Wildvogelstation NABU Berlin

Zum Forsthaus 7, 12 683 Berlin

Tel.: (030) 54 71 28 92 oder (030) 50 96 77 66

E-Mail: wildvogelstation@nabu-berlin.de

Tierklinik der Freien Universität Berlin

Oertzenweg 19B, 14163 Berlin

Tel: (030) 83 86 24 22

