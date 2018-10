Tegel-Center SPD will Standbetreiber in Markthalle durch Netzwerk stärken

Berlin. Spezialitäten aus Portugal, eine Saftbar, Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse sowie ein Bäcker und eine Änderungsschneiderei – ein grober Überblick, was Reinickendorfer in der Markthalle Tegel finden können. Seit 1972 gibt es die Gorkistraße mit den Geschäften und dem überdachten Markt mit dem abwechslungsreichen Angebot. Doch seit die Umgestaltung des Tegel-Centers im Jahr 2017 begonnen hat, lichtet es sich etwas in den Reihen. Nach dem Abriss des ehemaligen Centers, sind die Händler in das alte Hertie-Haus gezogen – eine Zwischenlösung. Laut den Händlern kommen dadurch aber weniger Kunden. Damit bis zur Eröffnung der neuen Markthalle nicht noch mehr Händler abspringen, hat die SPD-Fraktion das Netzwerk „Tegeler Markthalle“ gegründet.

Entwicklungschancen und Entwicklungsstrategien sollen diskutiert werden

Ziel des Netzwerkes ist es, einen regen Austausch zwischen Politik, den Standbetreibern und dem Vermieter zu ermöglichen. „Als sozialdemokratische Wirtschaftspolitiker wollen wir den direkten Draht zu dem Marktbetreiber und den Händlerinnen und Händlern ausbauen und unmittelbar erfahren, wo Politik helfen und unterstützend wirken kann“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Gerald Walk. Wichtig sei dabei, die Entwicklungschancen und Entwicklungsstrategien für die Tegeler Markthalle zu diskutieren. Das Netzwerk sollte auch Kompetenzen über Marketingstrategien sowie Werbung umfassen.

Die SPD-Fraktion befürchtet, dass es aufgrund der noch langen Zeit bis zur Eröffnung einige Händler finanziell nicht mehr schaffen. „Wir möchten, dass die Markthalle in den Fokus gerät und ein Erfolg wird. Die Händler sollen nicht Bankrott gehen“, sagt Wirtschaftsstadtrat Uwe Brockhausen (SPD). Ein von zwei Obsthändlern hat bereits aufgrund der geringeren Frequenz aufgegeben. Doch er wird, so der Vermieter, in der zukünftigen Markthalle dabei sein.

Vermieter ist ständig mit Händlern im Gespräch

Mirco Hillmann, Sprecher der HGHI Holding, versichert auf Nachfrage der Berliner Morgenpost, dass der Vermieter mit jedem einzelnen Standbetreiber in sehr engem Austausch stehe und individuelle Lösungen für Probleme finde. Das kann eine Händlern, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, bestätigen. Sie habe ein sehr angenehmes Gespräch mit Harald Huth geführt und eine Mietminderung für den derzeitigen Stand vereinbart. „Unser Ziel ist es, so viel wie möglich von den bisherigen Händlern auch in der neuen Markthalle zu präsentieren. Alle Gespräche, die insbesondere durch Herrn Huth geführt werden, verlaufen dabei äußerst positiv und stehen unter dem Motto einer engen Kooperation mit den Händlern und dem Ziel, die beste Markthalle Berlins, wenn nicht gar Deutschlands, betreiben zu wollen“, sagt Mirco Hillmann. Das hänge aber natürlich auch von der Qualität der Produkte und von den Reinickendorfern ab, ob die das neue Konzept auch annehmen.

Markthalle wird spätestens im Frühjahr 2020 eröffnet

Voraussichtlich im Herbst 2019, spätestens im Frühjahr 2020 wird die neue Markthalle eröffnen, heißt es seitens des Markthallenbetreibers HGHI. Das Eröffnungsdatum hänge davon ab, inwieweit die Baufirmen ihre vertraglich vereinbarten Termine einhalten.

Da die Verantwortlichen der HGHI bereits in ständigem Kontakt mit den Standbetreibern sind, sei ein Netzwerk, das genau das stärken soll, nicht nötig, sagt Sprecher Mirco Hillmann. An Gesprächen mit der Politik würden sie sich sofort und zu jeder Zeit sehr gerne beteiligen.

