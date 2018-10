Jungpolitiker befürworten Parteiveranstaltungen an Schulen

Berlin. Die Junge Union (JU) Reinickendorf und die Jungen Liberalen (Julis) Nordberlin fordern die Reinickendorfer Schulrektoren in einer gemeinsamen Erklärung dazu auf, von einem Verbot von parteipolitischen Veranstaltungen an den Schulen in Reinickendorf Abstand zu nehmen. "Schule soll dazu beitragen, dass junge Menschen zu mündigen Bürgern werden. Es ist zu befürchten, dass ein Verbot von Parteiveranstaltungen in Schulen, außerhalb der reinen Schulzeiten, in letzter Konsequenz auch alle anderen politischen Events, z.B. Schuldiskussionen während der Unterrichtszeiten, betrifft", begründet der JU-Vorsitzende Marvin Schulz seine Position.

Schulen ein Ort der politischen Bildung

Die Demokratie lebe von Diskussionen. Staatliche Einrichtungen könnten politische Debatten aushalten. Verbote und Reglements, die derzeit zur Diskussion stünden, seien nicht zielführend. "Es muss klar sein, dass Schulen ein Ort der politischen Bildung sein müssen. Wenn politische Veranstaltungen stattfinden und Schüler dadurch die Möglichkeit haben, sich ihre Meinung selbst zu bilden, darf dies nicht als Problem beschränkt werden", stimmt Alexander Bibi, Vorsitzender der Julis Nordberlin zu. Es brauche echten, politischen Streit, damit "kritische Individuen" in einer freien Gesellschaft entstehen. Der Parteienpluralismus müsse aber bei jeglichen Veranstaltungen an Schulen gegeben sein, schränkt Bibi ein.

Offener Brief fordert Verbot

Mit ihrer Erklärung reagieren die Jungpolitiker auf einen offenen Brief der Reinickendorfer Schulrektoren an das Bezirksamt Reinickendorf. Darin fordern sie das Amt auf, "grundsätzlich keine Räumlichkeiten in schulischen Einrichtungen des Bezirks politischen Parteien und Initiativen für außerschulische Veranstaltungen" bereit zu stellen. Der Schulfrieden werde dadurch gefährdet. Schule sei ein gänzlich ungeeigneter Ort für "parteipolitische Präsentationen". Die politische Neutralität müsse in Schulräumen gewahrt bleiben. Schulen dürften in keinem Fall mit politischen Parteien und deren Ausrichtung in Verbindung gebracht

werden, argumentieren die Schulleiter.

AfD-Veranstaltung löst Demo aus

Anlass war eine AfD-Veranstaltung, die am 20. September an der Bettina-von-Arnim-Schule am Senftenberger Ring im Märkischen Viertel stattfand und hunderte Gegendemonstranten, Eltern und Schüler mobilisierte. Die Berliner Morgenpost berichtete. Der Schulleiter Ralf Heitmann war damals äußerst bestürzt, dass seine Schule derart in den Fokus rückte und formulierte klar: „Ich bin der Auffassung, dass der Bezirk zukünftig generell politische Veranstaltungen nicht mehr an Schulen stattfinden lassen sollte.“ Ihm sprangen alle Rektoren der Grund-, Gemeinschafts- und Oberschulen sowie der Oberstufen- und Förderzentren des Bezirkes bei.

Bezirksamt prüft Untersagung von Veranstaltungen

Aktuell wird durch das Bezirksamt Reinickendorf geprüft, ob künftig weiter Parteiveranstaltungen in Schulen des Bezirks stattfinden dürfen, ließ Schulstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU) kürzlich mitteilen. Eine Entscheidung des Amtes werde dazu in den nächsten Wochen erwartet. Bis dahin dürfen Parteienveranstaltungen an Schulen des Bezirkes wie gewohnt stattfinden.

Mehr zum Thema:

Rektoren fordern Verbot von Parteientreffen in Schulen

Eltern protestieren gegen AfD-Treffen an Schule

Mehr aus dem Bezirk Reinickendorf lesen Sie hier.