Neues Face-Familienzentrum in Rollbergesiedlung eröffnet

Das neue Face-Familienzentrum an der Titiseestraße bietet künftig Frühstück und Entdeckerclub für Familien sowie ein Mädchentreff an.

Berlin. Mit einem Familienfest wurde das neue FACE-Familienzentrum der evangelischen Kirche in Reinickendorf an der Titiseestraße 3 (Treppe hoch neben dem Supermarkt) in der Rollbergesiedlung eröffnet. Dass dieses Zentrum entstanden ist, verdankt der Rollbergekiez vorrangig zwei Frauen: Manuela Modenberg, die im Auftrag der ADO Immobilien Management GmbH die Rollberge-Hochhäuser mit 2500 Mietwohnungen und Gewerbeflächen verwaltet, und Uta Strelow Projektentwicklerin beim Kirchenkreis Reinickendorf. Im Februar kamen beide Akteure ins Gespräche und waren sich einig, dass sich angesichts des geschlossenen Gemeindezentrums und der Soziallage im Kiez schnell etwas ändern muss.

Rund 70 Prozent Kinderarmut

Die Rollbergesiedlung zwischen der Schluchseestraße und dem Zabel-Krüger-Damm ist in den letzten Jahren sozial umgekippt. Das wurde aus dem vom Senat vorgelegten "Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2017" deutlich. Aktuell leben rund 6000 Menschen in der Siedlung in Waidmannslust nahe dem Märkischen Viertel. Fast die Hälfte hat einen Migrationshintergrund. Rund 70 Prozent der Kinder leben in Armut. Mehr als 25 Prozent der Bewohner erhalten Transferleistungen. Über zwölf Prozent der Bewohner zwischen 15 bis unter 65 Jahren sind arbeitslos. Mehr als vier Prozent davon gelten als langzeitarbeitlos.

ADO verzichtet ein Jahr auf Miete

Dieser Entwicklung will das neue Face-Familienzentrum mit drei Angeboten entgegenwirken: mit dem "Entdeckerclub", mit einem Mädchentreff und einem Krabbelfrühstück. (Nähere Infos siehe unten). Sehr beachtlich: Die ADO stellt dem evangelischen FACE-Familienzentrum dafür ein Jahr mietfrei drei Gewerberäume an der Titiseestraße zur Verfügung. "Mit dem Verzicht auf die Mietzahlungen für ein Jahr wollen wir die Arbeit von FACE unterstützen und dazu beitragen, die Kostenbelastung durch den Umzug und die Einrichtung der neuen Räume abzufedern und eine kontinuierliche Arbeit von FACE zu ermöglichen", sagt Eyal Horn, Geschäftsführer der ADO.

"Für die Kleinsten etwas zu machen, ist hier in der Siedlung bitter nötig", bestätigt Modenberg. Auch Sozialstadtrat Uwe Brockhausen (SPD) freut sich über das Engagement der Evangelischen Kirche und der ADO im Kiez. "Das tut hier an dieser Stelle sehr gut, denn denn die sozialen Daten sind prekär. Und das heißt für uns alle gemeinsam - Verantwortung übernehmen", sagt er bei der Eröffnung.

Planung eines neuen Gemeindezentrums

Das von zwei evangelischen Kirchengemeinden getragene FACE-Familienzentrum war zuvor im geschlossenen, asbestbelasteten Gemeindeshaus der Siedlung untergebracht. Dieses wird nun abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Uta Strelow hofft, ähnlich wie der Stadtrat, dass in der Rollbergesiedlung noch vor 2021 ein Quartiersmanagement eingerichtet wird.

"Um ein neues Familien- und Gemeindezentrum zu bauen, braucht es einfach auch strukturelle Mittel", sagt Strelow. Derzeit sei man seitens der Apostel-Petrus-Gemeinde auch mit einem Investor für den Neubau im Gespräch. Kirche müsse neue Finanzierungsmodelle und Kooperationen suchen, findet Strelow, die gleichzeitig Geschäftsführerin der Apostel-Petrus-Gemeinde ist. Das inhaltliche Konzept für die Zukunft sehe einen großen Mehrzweckraum für Veranstaltungen und Versammlungen, die Integration des Familienzentrums und einen Kinderclub für Grundschulkinder im Neubau vor. Darüber könne sich vielleicht Wohnungsbau anschließen.

Face-Angebote in der Rollberge-Siedlung:



Entdeckerclub (ab 9 November):

Alle Eltern mit Kindern von 3 bis 5 Jahren können am Entdeckerclub teilnehmen. Die Gruppe will zusammen singen, spielen und basteln. Treffpunkt: freitags, 10 bis 12 Uhr im Streethouse an der Schluchseestraße 46. Dorothea Schmidt (Handy: 0176-59981740 leitet den Entdeckerclub.

Mädchentreff:

Alle Mädchen, die Lust haben, zusammen zu kommen, um zu spielen, kreativ zu basteln oder sich zu unterhalten, sind im Mädchentreff herzlich willkommen. Nebenbei bleibt auch viel Zeit für "Mädchenkram" und "Mädchentalk". Treffpunkt: mittwochs, 13:30 bis 15.30 Uhr, FACE-Familienzentrum an der Titiseestraße 3. Stephanie Schier (Handy: 0176-86110920) leitet den Mädchentreff.

Krabbelfrühstück:

Jeden Dienstag können Eltern mit ihren Kindern bis 2 Jahren gemeinsam frühstücken und sich dabei kennen lernen. Gerne können auch Lieder gesungen werden. Jeder kann etwas zum Frühstück mitbringen. Treffpunkt: dienstags, 10 bis 12 Uhr, FACE-Familienzentrum an der Titiseestraße 3. Dorothea Schmidt (Handy: 0176-59981740 leitet das Frühstück.

Jugend im Streethouse:

Für ältere Kinder und Jugendliche ist das Streethouse an der Schluchseestraße 46 der Anlaufpunkt im Kiez. Es ist von Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. (Telefon:030/402 22 31) Auch hier gibt es eine Mädchengruppe, eine Fußballgruppe und viele Projekte oder Ferienangebote zum Mitmachen.

