Ehemaliger Air Berliner wird Metal-Rock-Künstler

Ex-Air-Berliner Alex Molter sitzt auf seinem selbst gebauten "Throne of Rock", der schon im Backstage-Bereich vom Wacken Open Air stand. Viele Metal-Rock-Kunstwerke sind seitdem in seiner Werkstatt entstanden. Der Anker gehört jetzt dem Wacken-Gründer.

Berlin. 17 Jahre lang waren die Turbinen der Sound seines Lebens, jetzt ist es eine Stichsäge. Alex Molter war bis zur Insolvenz von Air Berlin Kabinenchef an Bord von Langstreckenflügen. Jetzt fräst er sich gerade in einer Reinickendorfer Werkstatt durch eine Kiefernholzplatte. Statt Wolken fliegen ihm Sägespäne um die Ohren. "Wenn sie dir plötzlich den Teppich unter den Füßen wegziehen, musst du dein Leben ganz neu gestalten", sagt der 44-Jährige und beginnt an einem Holzstück in Form einer geschmolzenen Gitarre zu schleifen.

Der Flugbetrieb von Air Berlin endete am 27. Oktober 2017. Alex Molter war einer von mehr als 8000 Beschäftigten des Berliner Unternehmens, der seinen Arbeitsplatz an diesem Tag verlor. Genauso wie seine Frau, die als Stewardess gearbeitet hatte. Viele frühere Air-Berliner kamen bei anderen Fluggesellschaften unter, nicht Alex Molter und seine Frau. "Es gab ja keinen Betriebsübergang. Wir hätten uns bei den neuen Airlines für viel schlechtere Konditionen bewerben müssen." Zu alte Mitarbeiter, solche mit zu vielen Kindern seien im Bewerbungsprozess ausgesiebt worden. Zwar habe er auf Betriebsübergang geklagt, aber dennoch stand die Familie mit insgesamt vier Kindern plötzlich vor einem Scherbenhaufen. Wie weiter?

Luzifer-Gitarre mit Teufelsschwanz

"Kunst aus Holz schaffe ich erst seit Juni dieses Jahres", sagt Molter. Um den Kopf frei zu bekommen, setzte sich er sich nach seinem letzten Flug an die Stichsäge. Seiner Tochter baute er ein Schloss-Puppenhaus aus Holz. Für die Kita seiner Kinder gestaltete er eine 3D-Dschungelbuch-Themenwand. Tischler hat er nie gelernt. Er legte einfach los und seine Ideen übernahmen das Steuerrad.

Parallel schrieb er mit seiner Reinickendorfer Punkband "Lautstark!" den Song "Luzifer". Dabei kam ihm die Idee, eine rote Luzifer-Gitarre mit Teufelsschwanz zu designen und einen Bluetooth-Lautsprecher einzubauen. Aus Kiefernholz sägte er mit einer rostigen Säge den Gitarrenkorpus aus. Stechbeitel und Schleifpapier sorgten für den Feinschliff. Den Hals seiner ersten Gitarre klebte er darauf. Grundieren, lackieren, fertig. "Und dann bin ich zur Firma Teufel ins Bikini Berlin, fragte nach einem Bluetooth-Speaker und sie waren super begeistert von meinem Deko-Artikel", erzählt Molter. Sogar derart begeistert, dass sie ihm eine Nachahmung seines Kunstwerkes abkauften. "Meine erste Gitarre konnte ich schließlich nicht hergeben." Die weiße Engelsgitarre bildet das Pendant. Kein Teufel ohne einen Engel. "Auch die ist unverkäuflich, weil sie aus der ersten Gitarre meines Schwagers und Bandkollegen gebaut ist."

Durchbruch kam durch Wacken

Der richtige Durchbruch kam mit der Einladung zum Wacken Open Air durch Festivalgründer Holger Hübner. Ihm gefällt scheinbar seine Kunst. Jüngst hat er Molter den designten Totenkopf-Anker mit den "Full Metal Cruise" - Initialen "abgekauft". Zudem lud er den Künstler im August zum Wacken Open Air ein. Dort stellte er den "Throne of Rock" im Backstage-Bereich der Bands Judas Priest und Ghost aus. Viele andere Molter-Kunstwerke schmückten außerdem den Künstlerbereich. "All dies hat mir den Weg für mein Label Roxxta geebnet und dafür bin ich sehr dankbar", sagt Alex Molter.

Wenn Rob Halford auf deinem Thron sitzt

Nicht nur der Sänger von Judas Priest, Rob Halford, nahm auf dem Throne of Rock bisher Platz und postete sein Foto zum Geburtstag auf Instagram, sondern auch viele weitere Sänger wie David Drainman von Disturbed oder Alissa White-Gluz von Arch Enemy folgten. Auch Merchandising-Firmen und Boxenhersteller wurden auf den Künstler aufmerksam. Der beflügelte Stuhl und andere Werke standen auch schon im VIP-Bereich der Metal Hammer Awards und der Hamburg Metal Dayz.

Beim 30-jährigen Wacken-Jubiläum im nächsten Jahr wird er wieder im Artist-Bereich ausstellen. Dafür macht sich Alex Molter gerade in der Werkstatt an der Innungsstraße ans Werk. Holzwände im Rockart-Stil sollen seinen royal Bereich zieren. Viele Spiegel mit zersprungenen Gitarren sollen dort hängen und neben dem Thron dürfen auch ein paar Diener auf speziellen Stühlen Platz nehmen. So zumindest die Idee.

Kunst für Steve Tylers Zuhause

"Alles, was ich baue, habe ich im Kopf. Ich brauche keine Zeichnungen", sagt Molter. Manchmal kommen ihm seine kreativen Einfälle zu Unzeiten. Dann heißt es: sofort zur Werkstatt. Alles muss gleich umgesetzt werden. Er habe zum Glück eine Frau, die das alles so mitmacht. Bei all dem vermisst er manchmal das Fliegerleben schon. Vor Ort in New York oder Miami aufzuwachen, war einst ein großer Traum. Aber vielleicht trägt ihn ja auch irgendwann seine Kunst wieder in sein Lieblingsland USA. Wenn dann noch Steven Tyler von Aerosmith eines Tages vor ihm stehen und sagen würde: "Das will ich! Das stell ich mir zu Hause hin!" - dann "ginge da nicht nichts drüber".

