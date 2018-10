Reinickendorf: Das Ping Pong um die MUF-Standorte geht weiter

Berlin. Es kommt wieder Bewegung in die Diskussion um die Standorte für Modulare Flüchtlingsunterkünfte (MUF) im Bezirk Reinickendorf. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), die dem Bundesfinanzministerium untersteht, hat Eigenbedarf für die Teilfläche auf dem ehemaligen Gelände der Gendarmerie in der Cité Foch angemeldet. Auf dem Gelände sollte eigentlich ein MUF für 300 geflüchtete Menschen bis Juli 2021 entstehen. "Die Bima hat sich entschlossen, zur Deckung des vorhandenen Bedarfes dort Wohnungen zu bauen", bestätigt ein Sprecher der Berliner Morgenpost auf Anfrage. Die Fläche an der Rue Montesquieu Ecke Jean-Jaurés-Straße sei auch gemäß Bebauungsplanentwurf XX-277a für den Wohnungsneubau vorgesehen.

Was erst einmal banal klingt, setzt eine Kettenreaktion in Gang. Denn in der Folge greift die Senatsfinanzverwaltung nun auf die zuletzt benannten Standorte - Grünfläche Paracelsus-Bad und Waidmannsluster Damm 12-14 - zurück. Eine Hiobsbotschaft für den Bezirk Reinickendorf, der das letzte Glied in der Kette ist und dort eine Schule geplant hatte. Zur Erinnerung: Jeder Berliner Bezirk muss in den kommenden Jahren zwei Flächen für Flüchtlingsunterkünfte bereitstellen. Derzeit leben 1.033 Geflüchtete, verteilt auf vier Unterkünfte (darunter noch eine Notunterkunft), im Bezirk. Verglichen mit den anderen Bezirken liegt Reinickendorf damit an drittletzter Stelle.

ISS und Sporthallen würden wegfallen

Statt der Schule wird nun also wieder das MUF am Waidmannluster Damm in Tegel errichtet. Und das, obwohl im Rahmen der wachsenden Stadt dort, wie kürzlich auch das Soziale Infrastruktur-Konzept (Siko) bestätigte, dringend weitere Schulplätze und Sporthallen benötigt werden. Der Bezirk hat im Rahmen der Schulbauoffensive diesen Standort bereits in seiner Investitionsplanung 2018-22 aufgenommen und plant dort eine sechszügige Integrierte Sekundarschule (ISS) mit Sporthalle.

Bezirksamt beharrt auf Schulstandort

"Ich sage in aller Deutlichkeit: Das Bezirksamt kann diesen Zugriff nicht zustimmen und hat dies auch dem Senat gegenüber deutlich gemacht, weil der Standort dringend für den Schulneubau gebraucht wird", sagte Uwe Brockhausen (SPD) in der Bezirksverordnetenversammlung. Er habe die Erwartung und Hoffnung, dass sich eine andere Lösung finden wird. Denn für den Schulneubau gebe es keine geeigneten Ausweichflächen im Bezirk.

Dies machte auch Schulstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für die CDU) kämpferisch in seinen Ausführungen deutlich. Er habe nach Bekanntwerden sofort an die Staatssekretärin der Senatsverwaltung für Finanzen, Margaretha Sudhof, geschrieben und gebeten "alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um von der Inanspruchnahme des Standortes am Waidmannluster Damm für eine Modulare Unterkunft für Flüchtlinge abzusehen". Zudem bat er Mark Rackles, Staatssekretär für Bildung, in einem Brief um Unterstützung, den Schulstandort zu sichern. Auch bei anderen Bezirksstadträten möchte er um Unterstützung werben. Dollase sei "überrascht", dass die Senatsverwaltung "in einem Handstreich" alles rückgängig mache. "Wir kommen in erhebliche Probleme, wenn wir diesen Standort nicht als Schulstandort bekommen", sagte er.

Kritik kommt auch von der CDU-Fraktion: "Der Senat agiert bei der Auswahl der modularen Unterkünfte zunehmend planlos und realitätsfremd. Es gibt weder alternative Flächen für einen Schulneubau im Umfeld noch ein Konzept, wo die zusätzlichen schulpflichtigen Kinder unterrichtet werden sollen", sagte der integrationspolitische Sprecher Björn Wohlert. Er fordert eine dezentrale Unterbringung der Geflüchteten im Bezirk.

Kein MUF, kein Schulstandort

Die Senatsverwaltung für Finanzen verweist in der Diskussion auf die Chronologie der MUF-Standortsuche im Bezirk Reinickendorf. Demnach habe der Bezirk bis zum 27. Februar 2018 die Möglichkeit gehabt, Alternativgrundstücke zu den angedachten Grundstücken - Waidmannsluster Damm und Rue Montesquieu - vorzuschlagen. "Die vom Bezirk Reinickendorf benannten Flächen waren nicht realisierbar", resümiert eine Sprecherin. Deshalb seien diese zwei Standorte vom Senat am 27. März 2018 beschlossen worden.

Zwei Tage später habe Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) in einem Schreiben "um einen Austausch der Fläche Waidmannsluster Damm 12-14 durch die Fläche am Paracelsus-Bad" gebeten. Der Senat gab dem Anliegen im April statt und habe aber dem Bezirksamt verdeutlicht, "dass bei Nichtrealisierung einer MUF-Bebauung (in der Cité Foch) auf den Waidmannsluster Damm erneut zurückgegriffen würde". Entsprechend werde jetzt aufgrund des Wegfalls des Bima-Standortes Rue Montesquieu der Waidmannsluster Damm wieder in die Senatsliste aufgenommen.

Bezirk kann Ersatzfläche vorschlagen

Nach wie vor gibt sich die Senatsverwaltung flexibel und spielt den Ball zurück zum Bezirk: "Sollte der Bezirk eine andere realisierbare Ersatzfläche benennen, so kann nach positiver Prüfung durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ein erneuter Tausch vorgenommen werden", stellte die Sprecherin in Aussicht. Und auch eine weitere Möglichkeit schwelt im Hintergrund: Denn die Bima und das Land Berlin befinden sich laut Bima-Sprecherin noch in "konstruktiven Gesprächen", ob der Wunsch des Landes, auf der Liegenschaft Rue Montesquieu ein MUF zu errichten, nicht doch noch berücksichtigt werden kann - und wenn ja wie. Für diese Lösung plädierte in der Bezirksverordnetenversammlung auch Uwe Brockhausen.

