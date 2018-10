Protest vor der Terraristikbörse

Berlin. Acht Tierschützer stehen auf dem Bürgersteig gegenüber den Tegeler Seeterrassen und halten Schilder hoch. Auf ihnen zu lesen: „Tiere sind keine Ware“ oder „Tierausbeutung gehört abgeschafft“. In dem Gebäude bieten zeitgleich rund 35 Händler auf der Terraristikbörse unter anderem Reptilien, Amphibien und Spinnen an. Der Andrang der Besucher ist groß. Nahezu im Minutentakt kommen sie mit Terrarien oder kleinen Plastikboxen nach draußen. Bis zu sechs dieser Veranstaltungen finden jedes Jahr in Tegel statt.

„Da sind überall Tiere drin“, sagt Stefan Klippstein, der bei der Aktion von der Tierschutzorganisation Peta unterstützt wird. Er ist durch seine Medienpräsenz ein mittlerweile bekannter Tierschützer und immer dort, wo seiner Meinung nach Tiere nicht artgerecht gehalten werden – oft ist er mit Kamerateams einiger TV-Sender unterwegs. Er erkennt sofort, dass Tiere den Besitzer gewechselt haben und in den Boxen kein Zubehör ist. Er kann allerdings das Treiben nur von außen beobachten, da ihm der Zutritt verweigert wurde - selbst ein Bild von der Situation in den Räumen kann er sich nicht machen. Aber das, was er sieht reicht ihm schon. „Den Tieren kann es nicht gut gehen. Sie sind seit Stunden in der kleinen Box. Meistens ohne ausreichend Wasser und einer Rückzugsmöglichkeit“, bedauert er, „die Börse ist purer Stress und hinzukommt noch die teilweise lange Anreise.“ Wie die anderen anwesenden Aktivisten hat er zum Ziel, die Börse gänzlich zu verbieten.

Veranstalter sehen Forderung kritisch

Die Veranstalter Torge Engels und Wolfram von Dobschütz sehen diese Forderung kritisch. „Dann wächst der Schwarzmarkt mit Wildtieren rasant an.“ Bei ihnen dürfen nur Züchter ihre Tiere verkaufen, bei denen es nach mehreren eigenen Kontrollen während der Veranstaltung nichts zu beanstanden gibt. „Wenn wir etwas finden, dann muss es umgehend verbessert werden. Kommt derjenige dem nicht nach, wird er von der Börse ausgeschlossen“, versichert Engels, der noch vor einigen Jahren selbst Gottesanbeterinnen gezüchtet hat.

An diesem Tag war auch das Veterinäramt anwesend, hat jeden Züchter lange befragt und die Tiere begutachtet. Intensive Kontrollen hatte Ordnungsstadtrat Sebastian Maack (AfD) bereits angekündigt, sich vor zwei Monaten auch selbst einen Eindruck verschafft. Gravierende Verstöße gab es aber auch dieses Mal nicht. Ein Händler hatte beispielsweise zu viele Tiere für die Größe des Standes. „Das konnten wir heute nicht regeln. Für das nächste Mal weiß er aber Bescheid. Macht er es wieder, trennen wir uns von ihm“, sagt der Veranstalter.

Stiller Protest und eine warnende Ankündigung

Auffällig: Der Protest ist leise, die Aktivisten, beobachten das Treiben. „Krawall bringt uns nicht weiter und bedeutet nur Arbeit für die Polizei“, sagt Klippstein und ergänzt: „Wir möchten die Menschen zum Nachdenken anregen.“ Er vermutet auch Wildfänge, die aus dem Urwald ferner Länder nach Deutschland gebracht worden sind. „Dann gibt es bald keine Tiere mehr in freier Wildbahn“, sagt Klippstein.

Ein Passant wettert: „Das ist doch Blödsinn, was Sie hier machen. Da drin sind nur Hobbyzüchter von hier.“ Das sieht Klippstein anders. „Ich war schon sehr früh heute hier und habe beobachtet, wie Züchter aus Tschechien und Polen vorgefahren sind“, so der Tierschützer. Für die Veranstalter mache es keinen Unterschied, ob der Züchter aus München oder Tschechien anreise, zumal nur einer mit Tieren aus dem Ausland vertreten sei - der Pole verkauft Zubehör, so Engels.

Damit wollen sich die Tierschützer nicht zufrieden geben. Klippstein: „Wir hören erst auf, wenn die Tierbörse nicht mehr stattfindet.“ Irgendwann reiße aber auch sein Geduldsfaden, dann könne der Protest auch anders aussehen, kündigt er an. Es sei frustrierend, dass so wenig gegen den Verkauf unternommen werde.

