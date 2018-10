Kleiner Bodhi-Baum schwächelt

Die Reliquie aus dem Buddhistischem Haus in Reinickendorf soll in Potsdam gerettet werden.

Berlin. Um den Bodhi-Baum, der Ende September dem Buddhistischen Haus in Frohnau vom sri-lankanischen Botschafter, Karunasena Hettiarachchi, in einer feierlichen Prozession geschenkt wurde, steht es schlecht. Wie Lankananda Perera von der Sri Lanka Association Berlin schildert, ließ der Setzling in den vergangenen Tagen in der Bibliothek des Hauses die Blätter hängen, und sie begannen zu welken: „Der Zustand war sichtbar schlecht, deshalb haben wir ihn vorübergehend in versierte Hände übergeben.“

Seit vergangenem Wochenende steht der besondere Baum deshalb in einem tropischen Gewächshaus des Botanischen Gartens der Universität Potsdam. Dessen wissenschaftliche Leiter Dr. Michael Burkart bestätigt, dass seine Gärtner sich jetzt um den Sprössling kümmern. Eine Prognose, ob der Baum seine Strapazen überlebe, will er besser nicht geben. „Ganz gesund ist er nicht, aber tot ist er auch nicht. Es besteht Hoffnung“, sagt er. Der Bodhi-Baum sei als erstes umgetopft worden. Er hatte wohl etwas viel Wasser bekommen. „Pilger können ihn aber hier nicht besuchen, weil er sich im Sammlungsbereich des Gartens befindet.“

Der Bodhi-Baum ist eine der wichtigsten Reliquien im Buddhismus. Der Frohnauer Ableger stammt vom heiligen Sri Maha Bodiya aus Anuradhapura in Sri Lanka ab. Dessen Mutterbaum ist der nord-indische Buddha-Baum, unter dem Siddhartha Gautama – danach Buddha – seine Erwachung gehabt haben soll. Der Bodhi-Baum gilt als Wurzel des buddhistischen Glaubens. Tausende Buddhisten pilgern jährlich zu ihm. „Im Frühjahr wollen wir ihn dann zurückholen“, sagt eine Sprecherin der sri-lankanischen Botschaft. Bis dahin würden Experten ein geeignetes Gewächshaus in Frohnau bauen.

