Hinrich Lühmann verabschiedet sich aus der Politik

Der langjährige Leiter des Tegeler Humboldt-Gymnasiums tritt nun auch den politischen Rückzug an - zum Bedauern aller Parteien.

Berlin. Wenn am kommenden Mittwoch die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Reinickendorf tagt, wird sie es erstmals nach sieben Jahren ohne Hinrich Lühmann (parteilos, für CDU) tun. Der 74-Jährige hatte zum Ende September seinen Rücktritt als Vorsteher der BVV eingereicht. Zeitgleich legte er auch sein Mandat als Bezirksverordneter nieder.

Der langjährige Schulleiter des Tegeler Humboldt-Gymnasiums hatte 2011 als parteiloser Kandidat auf der Liste der CDU erstmals für die Bezirksverordnetenversammlung kandidiert. Er wurde nach seinem Einzug in die BVV direkt von den 55 Bezirksverordneten zum Vorsteher gewählt. 2016 kandidierte er erneut und wurde mit großer Mehrheit wiedergewählt. Als Parteiunabhängiger leitete er Monat für Monat die fünfstündige, kommunalpolitische Sitzung am Mittwochabend.

Keine politischen und gesundheitlichen Gründe

Die Wahl des neuen Vorstehers findet in der Sitzung am kommenden Mittwoch, 10. Oktober 2018, statt. Die CDU hat ihren verkehrspolitischen Sprecher und langjährigen Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei Eberhard Schönberg (65) einstimmig für die Nachfolge nominiert.





Hinrich Lühmann hatte bis 2008 viele Jahre das Tegeler Humboldt-Gymnasium geleitet. Zuvor hatte er bereits sein Abitur an der Schule abgelegt. Er erklärte aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt aus der BVV. "Ich habe alles auf den Kopf gestellt, was auf den Kopf zu stellen war. Ich bin 74 Jahre alt. Ich wollte nicht warten, bis man mich hinaus trägt oder die Leute sagen ,Wann geht der Alte endlich'", sagte Lühmann der Berliner Morgenpost zu seinen Beweggründen. Es gebe keinen politischen und keinen gesundheitlichen Grund. Auch Gerüchte, wonach er wegen des schwierigen Umgangs mit der AfD sein Amt niederlege, seien nicht wahr. "Das wäre eher ein Grund zu bleiben, weil es eine Herausforderung ist", dementierte er.

Zitate der Würdigung:

Reinickendorfer Bürgermeister, Frank Balzer (CDU):

"Ich habe in den vergangenen sieben Jahren die angenehme Zusammenarbeit mit ihm außerordentlich geschätzt. Mit großem Respekt und einer gehörigen Portion Bewunderung habe ich diesen selbstbestimmten Zeitpunkt zur Kenntnis genommen. Ein Schritt, der nicht jedem Politiker glückt."

CDU-Fraktionsvorsitzender Tobias Siesmayer:

"Sie waren ein ganze besonderer Gewinn für die Bezirksverordnetenversammlung in Reinickendorf. Sie haben dieses Amt des Vorstehers mit viel Hingabe und Leidenschaft ausgeführt. Sie haben mit ihrer ausgleichenden und sachorientierten Art, dem Amt Würde und Ansehen verliehen. Sie haben etwas ganz Besonderes geschafft. Sie sind in all den Jahren unabhängig geblieben, haben niemanden bevorzugt und benachteiligt."

SPD-Fraktionsvorsitzender Marco Käber:

"Ich glaube, Dr. Lühmann hat das Niveau der BVV in seiner Zeit über das eigentliche Niveau hinaus gehoben. Wir werden uns Mühe geben, nicht auf das Niveau vorher zurück zu fallen. Wir werden ihr Wirken nicht vergessen."

Grünen-Fraktionsvorsitzender Hinrich Westerkamp:

"Ihre Gedenkreden waren immer gekennzeichnet von fundierter Kenntnis der Historie und hatten Bezug zu heute, waren Mahnung und hilfreiche Weisung für alle, die ihnen zugehört haben."

AfD-Fraktionsvorsitzender Rolf Wiedenhaupt:

"Dr. Lühmann ist der geborene Demokrat. Er war immer ein fairer, jederzeit ansprechbarer und kompetenter BVV-Vorsteher, der allen Fraktionen mit Rat und Tat zur Seite stand."

FDP-Fraktionsvorsitzende Mieke Senftleben:

"Das Humboldt-Gymnasium wurde unter ihrer Leitung der Leuchtturm der Berliner Bildungslandschaft. Sie hatten die Schule im Griff, ohne wenn und aber. Auch die BVV hatten sie immer im Griff. Sie hinterlassen ganz große Schuhe."

Linken-Fraktionsvorsitzender Felix Lederle:

"Sie haben das Amt immer überparteilich und äußerst fair ausgeübt. Sie haben die BVV immer würdevoll vertreten. Auch bei Gedenkveranstaltungen haben sie immer den richtigen Ton gefunden, und sich dennoch gleichzeitig klar und politisch geäußert."