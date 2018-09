Sri Lanka schenkt Buddhistischem Haus Buddha-Baum

Berlin. Schnell wird noch einmal das Glas des gelben Kastens geputzt und Blumen in ihm drapiert. Kinder schwingen buddhistische Fahnen. Frauen in weißen Gewändern tragen bunte Blumenkörbe und singen andächtig. Neun Mönche in traditionellen, orangenen Gewändern warten neben dem Geländewagen. Schnellen Schrittes kommt der Botschafter Sri Lankas, S. E. Karunasena Hettiarachchi, herbei. Auf seinen Armen trägt er das heilige Relikt in einer goldenen Schale zum Glaskasten und bettet den kleinen Bodhi-Baum auf ein Tuch. Der kleine Sprössling wird von einem weißen Schirmchen geschützt. Andächtig und leise zieht die feierliche Prozession los - vom Zeltinger Platz in Frohnau geht es den Edelhofdamm hinauf. Rund 120 buddhistische Pilger folgen dem Tross zum Buddhistischen Haus.

Sprössling stammt von 2000 Jahre alten Baum

Es ist ein ganz besonderes Geschenk, das Sri Lankas Regierung dem Glaubenszentrum in Frohnau am Sonntag gemacht hat. Der Bodhi-Baum ist ein Ableger des heiligen Sri Maha Bodiya aus Anuradhapura in Sri Lanka. An seinem Mutterbaum soll laut Überlieferung Siddhartha Gautama um 528 vor Christus seine Erwachung erfahren haben und zu Buddha („Erwachter“) geworden sein. Der Bodhi-Baum gilt deshalb als Wurzel des buddhistischen Glaubens in Sri Lanka und als der älteste historisch dokumentierte Baum der Welt.

Die Brüder Senaka Weeraratna (2.v.l.) und Tissa Weeraratna (3.v.l.) der German Dharmaduta Society bekamen vom Botschafter Sri Lankas in Deutschland S. E. Karunasena Hettiarachchi (r.) den heiligen Buddha-Baum-Ableger in der Bibliothek des Buddhistischen Hauses in Frohnau überreicht

Foto: Janine Richter

Bodhi-Baum - Anziehungspunkt für tausende buddhistische Pilger

Die Anuradhapura wurde im vierten Jahrhundert vor Christus gegründet und entwickelte sich damals zum religiösen und politischen Zentrum. Um den Bodhi-Baum herum wurden viele buddhistische Klöster und Wohnanlagen für die Mönche gebaut, Stupas und Tempel errichtet. Anuradhapura war aber nur bis im 11. Jahrhundert eine blühende Metropole. Nach einem verlorenen Krieg wurde sie aufgegeben und verlassen. Lange lag sie im Dschungel versteckt und wurde vergessen.

Heute ist sie wieder Anziehungspunkt für tausende buddhistische Pilger, denn noch immer steht hier der heilige Bodhi-Baum, der ein Ableger des heiligen Pappel-Feigen-Baumes in Bodh Gaya, Indien, ist. Er soll im 3. Jahrhundert vor Christus die Insel Ceylon (heute: Sri Lanka) erreicht haben. Schon damals brachten ihn ein buddhistischer Missionar und Nonnen in einem goldenen Gefäß und pflanzten ihn dort ein, wo er noch heute steht.

Sprössling muss im Gewächshaus überleben

Die Buddhisten in Sri Lanka glauben, dass solange der gewaltige, knorrige und weit mehr als 2.000 Jahre alte Sri Maha Bodhi grüne Blätter trägt, auch der Buddhismus in Sri Lanka bestehen wird. Dementsprechend wichtig ist nun auch die Pflege seines Sprösslings in Frohnau.

Tissa Weeraratna, Verwalter des Buddhistischen Hauses, hat deshalb ein bisschen Angst. Denn das deutsche Klima bekommt dem tropischen Baum nicht. „Es ist schon wichtig, dass er überlebt“, sagt Weeraratna. Das Buddhistische Haus liegt auf einem nährstoffarmen Sandhügel; jetzt kommt auch noch der Winter. „Der Baum bleibt erst einmal in unserer Bibliothek, bis wir ein Gewächshaus bauen können“, erzählt der Hausherr. Sorge, dass er bald mit seinen Ästen die Bücher aus dem Regal reißt, hat er nicht. „Der Baum wächst nur sehr langsam, vielleicht eineinhalb Meter in zehn Jahren."

Heiliges Relikt für Buddhisten

Während das Fest mit vielen Reden auf Tamil, Opfergaben, Meditationen und gemeinsamen Essen im Gange ist, schaut auch Manel Böhm aus Lichterfelde andächtig zum Baum herüber. „Das bedeutet sehr viel für uns. Der Baum ist Teil unserer Religion und Buddha hat sieben Tage lang dankbar für seine Erwachung vor dem Baum gesessen“, erzählt die gebürtige Tamilin. Auch sie versuche Buddhas Weg zu folgen, indem sie jeden Monat Spenden sammelt und dann Süßigkeiten und Schulmaterialien nach Sri Lanka bringt.

Erster Buddhistischer Tempel in Frohnau

Während der Zeremonie wurde auch immer wieder dem Arzt und deutsche Wegbereiter des Buddhismus Paul Dahlke gedacht. Er begründete das Buddhistischen Hauses 1924 in Frohnau. Deshalb gilt das Haus als das älteste seiner Art in Europa. Während des zweiten Weltkrieges war die buddhistische Lehren unerwünscht; beinahe wäre das Haus auch später abgerissen worden. Doch 1957 gelang es dem damaligen Sekretär der German Dharmaduta Society Asoka Weeraratna, das Grundstück von den Erben Dahlkes zu erwerben. Frohnau beherbergte fortan den ersten Buddhistischen Tempel in Deutschland.

Buddhas-Lehre - "Wie Chemie und Physik"

Heute wird das Haus von seinem Neffen Tissa Weeraratna geführt. Emsig versucht der Hausverwalter und Lehrer mit Bundesmitteln, die Anlage zu renovieren. Laien können sich in den Räumlichkeiten in Vorträgen und Meditationen mit der Buddhalehre „Dharma“ beschäftigen. Oft halten diese auch reisende Mönche.

„Buddhas Lehre ist nicht schwer. Es ist wie Chemie oder Physik“, sagt Weeraratna. Die buddhistische Lehre sei im Grunde eine befreiende Einsicht, wie man sein eigenes leidhaftes Dasein überwinden kann. Diese Erkenntnis zu erlangen, sei das Ziel der buddhistischen Praxis.

Haus immer auf Spenden angewiesen

Pro Tag würden rund 20 bis 40 Besucher - auch Schulklassen - versuchen, dem „tugendhaften Verhalten“ näher zu kommen und „edle Freundschaften“ zu schmieden. Das Haus finanziert sich bei all dem ausschließlich über Spenden.

