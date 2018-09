Die Hermsdorfer Rainer und Svenja Fox betreiben das Buddekaffee in Tegel.

Buddekaffee Hipster-Café wird zum Kiez-Gespräch in Tegel

Berlin. Das Buddekaffee belebt seit Juni eine längst tot geglaubte Ecke Tegels und das mit Prenzlauer-Berg-Charme, veganer Kost und Latte macchiato aus Hafer- oder Sojamilch. Der Weg bis zur Eröffnung war für die Hermsdorfer Rainer und Svenja Fox kein leichter.

"Das hat viel Geld und Nerven gekostet."

„Über ein Jahr brauchten wir, die kleine Gewerbefläche an der Buddestraße auszubauen und unser Café einzurichten“, erzählt Inhaberin Svenja Fox. Schuld sei das „Missmanagement des privaten Bauherren“ gewesen. Seit sieben Jahren stünden viele Wohnungen und Geschäfte der Gebäude gegenüber der Supermärkte leer; Bauschutt bestimmt den Anblick des Hinterhofes.

Im Februar 2017 hatte das Paar ihre Gewerbefläche erworben und wollte schon im Sommer 2017 eröffnen. "Eigentlich hätten wir den Laden laut Kaufvertrag schlüsselfertig übergeben bekommen müssen", schildert Rainer Fox. Als es nicht voranging, entschieden sie sich das Café selbst auszubauen. "Das hat viel Geld und Nerven gekostet. Die Arbeiten, die gemacht wurden, mussten wir noch einmal neu machen." Doch jetzt steht das Paar glücklich hinterm Tresen.

Humboldt-Schüler machen Hausaufgaben

Das Ehepaar erzählt, dass das Café seit dem ersten Tag gut im Kiez angenommen wird. „ ,Oh ein Hipster-Café, wie cool ist das denn’, hieß es gleich am ersten Tag“, so Rainer Fox. Seitdem habe sich schon eine kleine Stammkundschaft entwickelt.

Und tatsächlich: Der Kaffee tropft aus einer 20.000 Euro teuren, holländische Espressomaschine, daneben steht selbstgebackener, veganer Kuchen. Auf einem schicken Eichen-Tresen und auf den Reto-Sesseln liegt natürlich die Zeitschrift „Flow“ aus. Da darf auch ein Milchschaumkünstler wie Japaner Keisuke Tanaka nicht fehlen: Er zaubert Schwäne, Blumen und Enten auf den Cappuccino. Er hat jahrelange Barrista-Erfahrung und nimmt im kommenden Jahr an der Latte-Art-Weltmeisterschaft in Berlin (The World Latte Art Championship) teil.

Milchschaumkünstler Keisuke Tanaka zaubert im Café Schwäne, Blumen und Enten auf den Cappuccino. Er will an der Latte-Art-Weltmeisterschaft teilnehmen.

Foto: Janine Richter

Selbst redend machen eine Sitzecke weiter die Schülerinnen des nahe-gelegenen Humboldt-Gymnasiums ein Selfie mit seiner Kaffeekunst und verlinken das Foto gerne mit Hashtags oder erwähnen den Café-Account.

Doch auch die Senioren des Bezirks, oder Künstler, Studenten, Musiker oder internationales Publikum fühlen sich vom neuen Café angesprochen. "Wir hätten mit diesem gemischten Publikum gar nicht gerechnet", freut sich Inhaberin Svenja Fox. "Es ist so abwechslungsreich und alle sind so dankbar."

Eigene Kaffee-Kreation

Die Buddestraße scheint sich zu Klein-Prenzlauer Berg zu mausern, neben dem Café soll bald ein Yoga-Studio entstehen. Das passt perfekt, denn mit dem Bio-Markt in der Nähe sind die Foxes eine Kooperation eingegangen. Alle verwendeten Produkte sind regional und nachhaltig, versichern sie. So stammt auch die Helene-Bohne – eine hundertprozentige Arabicamischung aus Äthiopien, Indien, Brasilien und Costa Rica –, die dem Kaffee eine schokaladig-nussige Note verleiht, aus einer Berliner Rösterei.

Der Name des Hauskaffees und das Reto-Logo des Geschäfts verweisen auf Helene Budde, die Ehefrau von Hermann von Budde, nach dem die Straße benannt ist.

Buddekaffee, Buddestraße 31 F, 13507 Berlin, Mo. bis Sbd., 9 bis 17 Uhr