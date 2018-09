Demo in Reinickendorf 200 Menschen demonstrieren gegen AfD-Veranstaltung an Schule

Berlin. "Say it loud, say it clear, refugees are welcome hier", "bunt ist geil" neben "Pfui AfD" und "Alerta Alerta Antifacista"-Rufe. Rund 200 Eltern und Schüler demonstrierten am Donnerstagabend vor der Bettina-von-Arnim-Schule am Senftenberger Ring im Märkischen Viertel.

Sie wurden unterstützt von Reinickendorfer Bezirksverordneten der SPD, Grünen, FDP, Linken und CDU. Die Lehrergewerkschaft GEW schwenkten Fahnen vor Ort. Auch vermummte Antifa-Mitglieder waren unter den Demonstrierenden. Sie hielten einen Banner mit der Aufschrift "Stoppt die Berliner AfD". Einzelne dieser Gruppierung beschimpften die AfD-Mitglieder beim Hineingehen in die Mensa.

Spezialeinheiten der Polizei schürmten die Demonstranten von der Veranstaltung ab und sicherten den interessierten Bürgern den Weg zur Veranstaltung.

In der Mensa der Schule fand derweil der von der AfD-initiierte "Bürgerdialog" statt. Rund 40 Anwesende diskutierten hier über die Parkraum- und Rattenproblematik des Kiezes, illegale Müllablagerungen, fehlende Jugendeinrichtungen, aber auch über die vermeintliche Drogenproblematik rund um und an der Schule sowie über die Kriminalitätsstatistik, die kürzlich die Schule unverschuldet berlinweit in Verruf brachte.