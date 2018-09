Berlin. „Ich merke oft, dass ich auf mein Kopftuch reduziert werde.“ Das sagt Ulviye Dagaslani, eine Mutter von drei Söhnen. Sie versteht es nicht, ist sie doch wie auch ihre Eltern in Deutschland geboren, spricht nahezu akzentfrei deutsch. Die Kopfbedeckung zu tragen war ihre Entscheidung, wie sie versichert. Und doch bereitet ihr diese Entscheidung oft Probleme. „Viele Menschen denken, dass ich die Sprache nicht kann. Oft werde ich angestarrt und beschimpft“, sagt die 43-Jährige. Gemeinsam mit anderen Betroffenen tauscht sie sich im Rahmen des Projektes „Heroes Parents“ aus. Kulturelle Werte, aber auch andere Themen wie Identität und Erziehung werden besprochen. Ein Projekt für Familien mit einer Migrationsgeschichte, dessen sozialpädagogische Beratungstätigkeit aus Bundesmitteln finanziert wird.

An diesem Nachmittag sitzen auch die Mütter Lale Özen und Hülya Dogan mit am Tisch im Familien- und Stadtteilzentrum Haus am See in Reinickendorf. Sie alle teilen die Meinung, sich nicht gleichberechtigt zu fühlen. Sie tauschen ihre Erfahrungen aus, geben sich gegenseitig Hilfestellungen, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen würden oder umgegangen sind. Immer mit dabei sind die Sozialarbeiter Eldem Turan und Levent Konca, die die Gespräche moderieren und als Generationsvermittler fungieren, auch Figen Kirilmaz vom Träger Lebenswelt ist bei den Gesprächen dabei. „Erfahrungen und Wissen teilen – gemeinsam sind wir stärker“ ist das Motto.

Die Rolle als Eltern

In erster Linie geht es bei dem Projekt aber, wie der Name sagt, um die Rolle als Eltern (Heroes Parents = Eltern als Helden). „Wir sprechen über Ängste und Probleme und, was wir machen können, damit den Kindern diese Erfahrungen erspart bleiben, welche die Teilnehmer gemacht haben“, sagt Sozialarbeiterin Eldem Turan. Eine Lösung zu finden sei nicht immer einfach, sagen alle, aber über Probleme zu sprechen würde helfen.

Ulviye Dagaslani ist während der Schulzeit ausgegrenzt worden, durfte wegen des Kopftuches nicht auf das Klassenfoto. „Ich habe das für mich behalten, wollte meine Eltern nicht belasten, obwohl es mir schlecht ging. Ich spreche viel mit meinen Kindern, würde heute sofort das Gespräch mit den Lehrern suchen und fragen, was das soll“, sagt die Mutter. Aktiv handeln, auf Menschen zugehen und sich nicht zurückziehen, das hat sie gelernt.

Seit zehn Jahren gibt es das Projekt, seit April ist es im Familienzentrum Haus am See, das direkt am Schäfersee liegt. „Mit der unterstützten Elternarbeit richten wir uns gezielt an Eltern aus streng patriarchalischen Kulturen, in denen Ehrkonzepte eine elementare Bedeutung haben“, sagt Bezirksstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU). Ziel sei es, zu einem Wertediskurs innerhalb der Familie beizutragen und so sowohl Jugendliche als auch deren Eltern bei der Orientierung zwischen verschiedenen kulturellen beziehungsweise gesellschaftlichen Anforderungen ihrer Lebenswelt zu unterstützen, so der Bezirksstadtrat.

Mehr über den Bezirk Reinickendorf lesen Sie hier.