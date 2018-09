Bettina-von-Arnim-Schule: „Zahlen bilden Realität nicht ab"

Berlin. Die Zeiten, in denen Reinickendorfer Schulen und ihr Umfeld in Sachen Straftaten unauffällig blieben, sind vorbei. Laut neuen Zahlen der Senatsverwaltung für Inneres stachen 2017 im Bezirk vor allem Schulen im Märkischen Viertel hervor. Der Liste zufolge ereigneten sich an der Bettina-von-Arnim-Schule am Senftenberger Ring 74 Delikte, an der benachbarten Lauterbach-Schule waren es weitere 15 Fälle. Hinzu kommen 47 Fälle am Campus Hannah Höch in der Finsterwalder Straße. Im Vergleich mit anderen Lernorten in Berlin belegt die Bettina-von-Arnim-Schule einen Spitzenplatz - noch vor der Thüringen-Schule in Marzahn-Hellersdorf, wo im vergangenen Jahr 73 Fälle verzeichnet wurden.

Die Zahlen der Senatsverwaltung gehen aus einer Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe zur Sicherheit an Berliner Schulen hervor. Er hatte zuvor für alle 689 Schuladressen in Berlin jeweils eine kleine Anfrage geschrieben, um an die Daten zu Straftaten zu gelangen. Im Zahlenwerk wurden allerdings auch Fälle erfasst, die sich in der Nähe der Schulen ereignet haben und nicht direkt mit den Bildungseinrichtungen in Verbindung stehen, betonte die Senatsverwaltung für Inneres am Mittwoch.

„Zahlen bilden die Realität nicht ab"

Ralf Heitmann, Leiter der Bettina-von-Arnim-Schule, zeigte sich von den Daten, die viele Straftaten in und um sein Hause dokumentieren, überrascht. "Diese Zahlen bilden die Realität auf unserem Schulgelände überhaupt nicht ab", erklärte er auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Es habe vor der Veröffentlichung der Erfassung keine Rücksprache des Senats mit der Schulleitung gegeben. "Ich weiß nicht, wie diese Zahlen zustande kommen", sagte Heitmann. Die einzige Erklärung sei, dass sich die Taten zum größten Teil im Umfeld der Schule ereignet haben könnten. Er werde nun mit dem örtlichen Polizeiabschnitt Kontakt aufnehmen und den Fall klären lassen, betonte der Schulleiter. Und fügte hinzu: "Natürlich gibt es bei uns Fälle, in denen wir die Polizei hinzuziehen. Aber das Problem ist bei Weitem nicht so eklatant."

Laut der Erfassung des Senats hat sich die Zahl der Straftaten im Bereich der Bettina-von-Arnim-Schule seit 2015 sprunghaft erhöht. 2015 waren es demnach 12 Fälle, 2016 schon 31 und im vergangen Jahr 74. Darin zusammengefasst sind Tatbestände wie Beleidigung, Körperverletzung, Raub, Diebstahl und Sexualdelikte. An Bettina-von-Arnim-Schule entfallen 59 Delikte in die Rubrik "sonstige Straftaten", die nicht näher bestimmt ist. Bei sechs Fällen handelte es sich um Körperverletzung, bei vier Fällen um Diebstahl.

Gefragteste Schule des Bezirkes

Die Berliner Polizei wollte sich am Donnerstag auf Anfrage der Morgenpost nicht zu der Kriminalitätsentwicklung am Senftenberger Ring äußern. Ein Sprecher betonte aber, dass es problematisch sei, von den Kriminalitätsdaten der Umgebung auf die Situation an einer Schule zu schließen. "Hier fließen auch Taten mit ein, in denen kein Schulangehöriger verwickelt war", sagte der Sprecher.

Schulstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU) wollte am Donnerstag keine Stellungnahme abgeben. Seine Sprecherin teilte mit, er werde zunächst Rücksprache mit dem Leiter der Bettina-von-Arnim-Schule halten und die Sachlage klären. Bei Reinickendorfer Eltern sei das Haus seit Jahren besonders beliebt, wie die Anmeldezahlen nahelegen. Darauf beruft sich auch Harald Voß, der Vorsitzende des Bezirkselternausschusses Schule. "Das ist bei den Eltern sogar die gefragteste Schule im Bezirk", stellt er fest. Und sagt: "Das Problem ist wahrscheinlich eher im Umfeld zu suchen".

Wer sich am Senftenberger Ring erkundigt, hört unterschiedliche Einschätzungen zur Kriminalität im örtlichen Schulzentrum. Oliver Friesike, der Betreiber des Café Züri, konnte in den letzten Monaten keine Konflikte rund um seinen beliebten Jugendtreffpunkt beobachten. "Hier geht es nicht raubeiniger zu als an anderen Orten", schildert er die Situation. Anders empfindet es die 15-jährige Lynn. "In den Schulfluren haben wir schon öfter Raufereien erlebt. Da fließt auch mal Blut." Sie meint: "Die heutigen Siebtklässler an der Bettina-von-Arnim-Schule sind aggressiver als wir es in diesem Alter waren. Sie werden immer frecher."

Reinickendorf liegt bei der Jugendgewalt auf Platz fünf

Eine steigende Gewaltbereitschaft bei Reinickendorfer Schülern geht auch aus dem "Berliner Monitoring Jugendgewaltdelinquenz" der Senatsinnenverwaltung hervor. Dort landete der Bezirk 2017 auf Platz fünf und galt als überdurchschnittlich hoch belastet. Das Bezirksamt reagierte mit der Gründung von Krisenteams an Schulen. Sie setzen sich aus Vertretern der Schulleitung, Pädagogen und Eltern zusammen. Die Gruppen beschäftigen sich mit aktuellen Krisenfällen und sorgen dafür, dass künftige Gewaltdelikte unterbunden werden. An drei Grundschulen ließ das Bezirksamt außerdem sonderpädagogische Kleinklassen erproben. Das Lernen in kleinen Gruppen soll auch helfen, Schulschwänzer wieder für den Unterricht zu begeistern.