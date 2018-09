Berliner Oktoberfest am Kurt-Schumacher-Damm: Alle Infos

Brezeln und Bier gibt es auf dem diesjährigen Berliner Oktoberfest. Das müssen Sie zum Volksfest in Reinickendorf wissen.

Berliner Wiesn Alle Infos zum Oktoberfest am Kurt-Schumacher-Damm

Reinickendorf. Ende September bis Anfang Oktober heißt es auch in Berlin: "O'zapft is!" Dirndl und Lederhosen werden gerne gesehen auf dem 68. Berliner Oktoberfest. Alle wichtigen Fragen und Antworten finden Sie hier:

Wann und wo findet das Berliner Oktoberfest statt?

Drei Wochen lang wird auf dem Zentralen Festplatz Berlin gefeiert. Das Berliner Oktoberfest beginnt am Freitag, den 21. September, und dauert bis zum 14. Oktober.

Wie sind die Öffnungszeiten für die Wiesn in Berlin?

Von Dienstag bis Freitag öffnet das Volksfest ab 15 Uhr, am Sonnabend können Besucher des Berliner Oktoberfests bereits ab 14 Uhr feiern. Am Sonntag sowie am 3. Oktober hat die Wiesn ab 13 Uhr geöffnet, Montag ist Ruhetag.

Was kostet der Eintritt zum 68. Berliner Oktoberfest?

Am Freitag und Sonnabend, sowie am 2. Oktober kostet der Eintritt ins Festzelt 5 Euro, am 3. Oktober zahlen Besucher 10 Euro. Der Besuch des Volksfests auf dem Zentralen Festplatz Berlin ist frei.

Festzelt-Reservierungen für Gruppen ab 8 Personen können Sie über dieses Online-Formular vornehmen. Weitere Infos zu den Reservierungen und Mindestverzehr finden Sie hier.

Ist das Berliner Oktoberfest kinderfreundlich?

Ja, das Volksfest ist kinderfreundlich, der Rummel bietet viele Angebote für Groß und Klein. Mittwochs herrscht auf dem Berliner Volksfestsommer Familientag. Neben vielen vergünstigten Angeboten kosten die Fahrgeschäfte an diesem Tag nur die Hälfte.

Was kann ich von dem großen Fest erwarten?

Besucher des Berliner Oktoberfests können sich auf verschiedene Fahrgeschäfte und Attraktionen freuen. Passend zum Fest werden bayerische Spezialitäten und Paulaner Wiesn-Bier angeboten.

Für Stimmung im Festzelt sorgen die Oktoberfestband D´Chieminger, DJ Hummel, De Randfichten und De Erbschleicher.

Wie komme ich am besten zum Zentralen Festplatz Berlin?

Wiesn-Besucher, die gerne zum Zentralen Festplatz Berlin möchten, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Vom U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz (U7) können Sie mit den Buslinien X21, M21 und N21 bis zur Haltestelle Am Festplatz fahren. Außerdem bringen Sie die Buslinien X21, M21, N21 und 128 vom U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz (U6) zur Haltestelle Aristide-Briand-Brücke.

Für Autofahrer sind Parkplätze in der Nähe des Volksfestgeländes vorhanden. Auch Fahrradfahrer können das Gelände bequem über den Radweg Berlin-Kopenhagen erreichen.

Zentraler Festplatz Berlin, Kurt-Schumacher-Damm 207, 13405 Berlin

